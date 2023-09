Dachdecker seit 90 Jahren

Wie viele Dächer in und um Groß Gerungs wohl die Handschrift eines ganz bestimmten Unternehmens tragen? Wahrscheinlich zu viele zum Zählen, denn der Familienbetrieb Zahrl steht seit über 90 Jahren für qualitative Dachdeckerarbeit.

Die Dachdeckerei-Spenglerei Zahrl wurde anno 1932 von Franz Zahrl in Groß Gerungs gegründet. Der Standort in der Schulgasse in Groß Gerungs platzte schnell aus allen Nähten. 1995 wurde eine zusätzliche Lagerhalle in Heinreichs errichtet.

Der Bereich der Dachdeckerei und Spenglerei hat sich in den vergangenen 90 Jahren grundlegend verändert. Früher hat man Dacharbeiten etwa mit einem Lastenaufzug ausgeführt, heute wird dazu ein großer Lkw-Kran verwendet. Auch werden die Flachdächer begrünt ausgeführt, was zum Vorteil hat, dass das Raumklima im Gebäude gleichbleibend angenehm ist. Zudem werden mittlerweile Photovoltaik-Anlagen direkt bei der Dacheindeckung mitverlegt.

In dritter Generation wird das Unternehmen von Helmut Wenigwieser und Franz Zahrl geführt. Die vierte Generation ist ebenso bereits im Unternehmen tätig und wird es in Zukunft übernehmen.

Der Betrieb zählt aktuell 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nimmt gerne ausgelernte Fachkräfte im Bereich der Dachdeckerei und Spenglerei auf. „Auch Lehrlinge sind stets herzlich willkommen“, betonen die Firmenchefs. Die potenziellen künftigen Mitarbeiter sollten aber schwindelfrei sein …

