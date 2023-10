Der Tischler und die Oper

Franz Blauensteiner sen. gründete 1957 in Schweiggers einen Tischlereibetrieb und begann seine Arbeit in einem gemieteten Raum in einem Bauernhof. Kurz darauf kaufte er ein Grundstück in der Zwettler Straße, baute eine neue Tischlerei, in die er 1959 übersiedelte. Mit einem Gesellen und einem Lehrling produzierte der Gründer des heutigen Familienbetriebes damals hauptsächlich Fenster und Türen, aber auch Möbel für Privathaushalte, wie Schlafzimmer und Küchenmöbel. Mit den steigenden Aufträgen stieg auch die Zahl der Mitarbeiter und der Betrieb wuchs. Stolz war Franz auf seinen Sohn, als er nach seiner Ausbildung an der HTL Mödling 1978 in die Tischlerei einstieg und 1993 den Familienbetrieb übernahm. „Die Produktion verlagerte sich hauptsächlich auf den Möbel- und Innenausbau“, erzählt Franz Blauensteiner jun. Zudem wuchs das Auftragsvolumen mit Objekteinrichtungen für Büros und Gastronomiebetriebe.

Seit 2007 fertigt die Tischlerei Blauensteiner zu einem großen Teil Möbel für Museen. Zu den Kunden zählen die Albertina, das Belvedere, das Technische Museum, MAK und Leopoldmuseum in Wien, aber auch Ausstellungshäuser in ganz Europa. „Meist sind das Spezialanfertigungen“, so der Firmeninhaber. „Diese Objekte haben mit Möbeln im herkömmlichen Sinn nicht viel zu tun.“ Gefragt sei dabei das Geschick der Mitarbeiter, um Objekte eines Plans in die Realität umsetzen zu können. Oft sind das sehr große Werkteile, wie eine Theaterbühne für Schlosshof, eine 15 Meter lange Bar für den Wiener Opernball oder ein riesiges Ausstellungspodest für Motorräder. Zudem war Blauensteiner an der Neugestaltung der Bibilio-thek im Wiener Parlament tätig und baut jedes Jahr das Parkett für den Opernball auf.

Gefragt sind die Möbel der Tischlerei Blauensteiner noch immer sehr bei Privatkunden. „Sie schätzen unsere persönliche und ausführliche Beratung und Planung. Unsere langjährigen Mitarbeiter sind Profis bei der Produktion und Montage“, ist Blauensteiner stolz.

Anfang 2024 ist wieder ein Generationenwechsel geplant. Sohn Ing. Georg Blauensteiner wird den Betrieb übernehmen und die Tradition von qualitativ hochwertigen Möbeln und Einrichtungen fortsetzen.

Daten & Fakten

Tischlerei Franz Blauensteiner

Adresse: Zwettler Straße 3, 3931 Schweiggers

Telefon: 02929/8250

E-Mail: office@blauensteiner.at

Web: www.blauensteiner.at

Franz Blauensteiner jun. führt den Betrieb in zweiter Generation.

Das Betriebsgebäude der Tischlerei Blauensteiner in Schweiggers. Foto: ZVG, ZVG

Statement

