Die Kundschaft im Fokus

Der erste Nachweis eines Gemischtwarengeschäftes der Familie Kastner findet sich in den Steuerbüchern vom Jahr 1828 in Kirchbach im Waldviertel. 1903 zog Franz Kastner von Kirchbach zu seiner Frau Anna Sickinger nach Zwettl und eröffnete in dem bereits von ihrem Vater, Leopold Sickinger, im Jahr 1854 gegründeten Kaufmannsgeschäft mit Nagelschmiede Franz Kastners Warenhalle. Man wollte den Kunden ein Einkaufserlebnis wie in großen Städten bieten.

1919 wurde diese Markthalle aufgeteilt. Karl Kastner übernahm das Delikatessen- und Textilgeschäft (heutige Kastner Gruppe), sein Bruder Hermann Kastner erhielt die Eisenhandlung und die Nagelschmiede. Auch der Krieg hinterließ seine Spuren, aber Hermann Kastner steuerte die Firma mit seiner Frau Grete durch diese schwierige Zeit. Die beiden legten mit der Erzeugung von Kleineisenwaren und Beschlägen sowie dem Ankauf von zusätzlichen Grundstücken im Stadtzentrum einen weiteren Grundstein.

1971 durfte Tochter Dr. Gerda Maranitsch eine erfolgreich gewachsene Firma übernehmen und etablierte 1980 mit der Eröffnung des Sportbereichs ein weiteres Standbein. Um bei dem stetig wachsenden Angebot an Waren auch zukünftig den Kunden ein umfassendes Einkaufserlebnis bieten zu können, wurde von 2001 bis 2012 das Hauptgeschäft auf 1.000 Quadratmeter Schaufläche vergrößert. Während dieser Phase übernahm Sohn Ing. Christian Maranitsch die Leitung und steuerte seinen Beitrag zur zukünftigen Ausrichtung bei.

„Ohne unsere langjährigen geschätzten Mitarbeiter hätte sich die Firma Hermann Kastner nicht zu dem Fachgeschäft mit breitem Warenspektrum in den Bereichen Eisen, Werkzeug, Großhandel und Sport sowie kompetenter Kundenberatung in Kombination mit bewährter persönlicher Atmosphäre entwickeln und konstituieren können“, betont Ing. Alexander Maranitsch. 2021 durfte er als sechste Generation den Familienbetrieb übernehmen und im Frühjahr 2022 das generalsanierte Sport-geschäft neu eröffnen. Er setzt nun die Tradition fort: als Firma Hermann Kastner mit bewährter persönlicher Atmosphäre im Betrieb, gewohnt kompetenter Kundenberatung und konstanter Weiterentwicklung des Unternehmens.

