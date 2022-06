Einer für alles – seit 194 Jahren

Die Geschichte der Kastner Gruppe beginnt im Jahre 1828 in einem kleinen Gemischtwarengeschäft im Waldviertler Ort Kirchbach. In einer Zeit, in der Pferde das primäre Transportmittel waren und Lebensmittelhändler Kolonialwaren verkauften.

1903 expandierte Franz Kastner von Kirchbach nach Zwettl. Kleidung, Geschirr, Lebensmittel, Gewürze und Kaffee – Kastner brachte eine Produktvielfalt nach Zwettl, die man zu dieser Zeit nur aus Weltmetropolen kannte, und wurde bereits damals seinem Anspruch gerecht: Einer für alles.

Heute führt Christof Kastner das Unternehmen in fünfter Genera tion. 900 Mitarbeiter finden an sieben Standorten (Zwettl, Amstetten, Eisenstadt, Jennersdorf, Krems, Wien Nord und Wien Süd) einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz.

30 Lehrlinge in sechs Berufen in Ausbildung

Besonders großen Wert legt die Firma Kastner außerdem auf die Ausbildung von Jugendlichen: Derzeit werden rund 30 Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet.

Die Jugendlichen können aus den sechs Lehrberufen Großhandelskaufmann, Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann, Betriebslogistikkaufmann, E-Commerce-Kaufmann und Einkäufer an den unterschiedlichen Standorten wählen.

Der tief verwurzelte Generationengedanke spiegelt sich auch in der Gesamtausrichtung des Unternehmens wider. Die Kastner- Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“ bündelt Schritte in Richtung nachhaltigere Zukunft.

Lebensmittelweitergabe an soziale Einrichtungen, die vielfach ausgezeichnete Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Kooperation mit der Kinderbetreuungseinrichtung Apfelbäumchen und die Errichtung von Photovoltaikanlagen sind nur ein paar Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsarbeit in der Kastner Gruppe.

Mehr als 9.500 Zustell- und 33.000 Abholkunden schätzen den Lebensmittelgroßhändler Kastner als starken Partner an ihrer Seite, der sich durch Tradition und Innovation gleichermaßen auszeichnet.

