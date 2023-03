Ford-Partner in dritter Generation

Das Autohaus Bussecker in Zwettl wird mittlerweile in der dritten Generation erfolgreich geführt. „Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ford – ob Service, Neuwagen- oder Gebrauchtwagenkauf“, ist Geschäftsführer Martin Bussecker stolz auf sein Team, das auf langjährige Erfahrung zurückgreifen kann und stets bemüht ist, den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

1954 von Josef sen. und Ludmilla Bussecker gegründet, befand sich der erste Firmenstandort noch in der Florianigasse. 1959 wurde das heutige Betriebsgelände in der Kremser Straße bezogen. „1960 konnte mit der Ford Motor Company Austria ein Handelsvertrag unterzeichnet werden und von da an war das Autohaus Bussecker mitverantwortlich für die Mobilisierung des Waldviertels“, berichtet Geschäftsführer Martin Bussecker von einem Meilenstein der Firmengeschichte.

Martin Bussecker leitet das Unternehmen in dritter Generation. Foto: NOEN

Durch den großen Erfolg musste Mitte der 60er Jahre der Werkstatt-Trakt um eine Servicebox und Waschbox erweitert werden.

1977 – 12 Jahre nach dem Tod des Firmengründers – wurde die Josef Bussecker Ges.m.b.H. gegründet, die im Laufe der Jahre den ständig wachsenden Anforderungen an einem modernen KFZ-Betrieb Rechnung tragen musste. 1994 wurden ein neues Ersatzteile- und Reifenlager sowie ein neuer Aufnahmebereich errichtet. 2003 folgte ein neuer ca. 350 m² großer Schauraum. In diesem Jahr übernahm mit Martin Bussecker die dritte Generation die Geschäftsführung des Autohauses. 2010 wurde ein neuer Autoabstellplatz geschaffen, nur zwei Jahre später eine neue Werkstätte gebaut.

„2017 wurde die Auslieferungshalle komplett erneuert und in den Annahmebereich des Servicebüros eingegliedert. Dadurch konnten wichtige betriebliche Abläufe optimal verbunden werden“, erklärt Martin Bussecker, der derzeit 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 2021 wurde in einen Aufbereitungsraum inkl. Hebebühne sowie in eine Lagerhalle investiert. Um die Energieversorgung zu optimieren, wurde 2020 eine Photovoltaik-Anlage mit 30 kWp installiert.

