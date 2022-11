Handwerk seit fast 110 Jahren

Im kommenden Jahr kann die Tischlerei Polleroß bereits ihr 110-jähriges Firmenbestehen feiern. Martin Polleroß führt das Familienunternehmen in dritter Generation.

Nach seiner Ausbildung zum Tischlermeister erwarb der als Sohn eines Maurermeisters geborene Josef Zimmerl 1913 das Haus Nummer 45 in Neupölla, wo er am 8. April sein Tischlereihandwerk anmeldete. Im selben Jahr heiratete er Franziska Reicherstorfer. Nach dem Militärdienst während des Ersten Weltkrieges konnte Josef Zimmerl seinen Betrieb als Werkstätte für hochwertige Möbel etablieren.

1931 wurde das Wohn und Geschäftshaus aufgestockt. Die Wirtschaftskrise bereitete auch Zimmerl finanzielle Sorgen, dennoch bemühte sich der Tischlermeister, all seinen sieben Kindern eine gute Ausbildung zu gewähren. Die zweite Tochter Franziska erlernte in der elterlichen Werkstatt das Tischlerhandwerk. Sie war 1942 die erste Tischlermeisterin Niederösterreichs.

1957 folgte die Hochzeit von Franziska Zimmerl mit Tischlermeister Friedrich Polleroß, der den Betrieb des Schwiegervaters übernahm. Der zweite Sohn des Ehepaares, Martin Polleroß, schloss in Mödling die HTL für Möbelbau ab und legte anschließend die Tischlermeisterprüfung ab sowie auch die Konzessionsprüfung für die Bestattung. Er übernahm 1986 die Tischlerei, die 1980 in eine GesmbH umgewandelt worden war. Da auch Martins Kinder Franziska und Raphael die HTL besuchten, ist der Grundstein für die vierte Generation gelegt.

In Tischlerei und Bestattung beschäftigt die Firma Polleroß derzeit drei Personen. Obwohl immer wieder Schüler zum Schnuppern kamen, fanden sich keine geeigneten Lehrlinge, wie Martin Polleroß berichtet.

Zur 100-Jahr-Feier wurde ein Buch zur Firmen- und Familiengeschichte aufgelegt. Das Angebot umfasst kleine Reparaturen bis zu kompletten Haus- und Wohnungseinrichtungen, Klein- und Designermöbel, Möbel für den Außenbereich, Bautischlerarbeiten und Möbelhandel für Privatpersonen, Gemeinden sowie für den Objektbereich.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ