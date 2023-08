Happy Horse – Holz-Edel-Einstreu

Die Firma Happy Horse aus Bärnkopf zählt zu den größten und renommiertesten Pferdeeinstreu-Produzenten in Österreich und wird von Otto Hofer jun. geführt.

„Nach strengen Vorgaben und mit größter Sorgfalt wird in den beiden Werken in Brand und Martinsberg Holzedelein streu produziert. Zahlreiche Top-Pferdebetriebe sowie Pferdeliebhaber und -halter setzen auf die Qualitäts-Einstreu aus dem Waldviertel“, erklärt Hofer. Die Familie Hofer ist seit jeher mit Pferden verbunden. Der Großvater betrieb im Waldviertel einen Holzrückebetrieb. Er transportierte gefällte Bäume mit Pferden aus dem Wald. Sein Sohn, Otto Hofer sen., erbte die Liebe zu den Tieren. Er war es auch, der 1991 die Happy Horse Pferdestreu Vertriebs GmbH gründete. Seine Vision: ein natürliches, hygienisches und extrem wirksames Pferde-Einstreuprodukt, das zudem staub- und schadstofffrei sein sollte. Er experimentierte viel, ehe er die perfekten Flocken entdeckte. Der Firmengründer und Pferdemensch schaffte es in weiterer Folge, die Marke Happy Horse erfolgreich in allen Bereichen des heimischen Reitsports sowie in der Pferdehaltung generell zu etablieren. 2003 nahm man die erste vollautomatische Anlage in Betrieb. 2015 wurde in Martinsberg eine zweite Produktionsanlage errichtet.

Heute freut sich der Senior, dass der Sohn das Unternehmen mit viel Elan weiterentwickelt. Längst hat er die Führung an Otto Hofer jun. übergeben. Und der hat viele Ideen für die Zukunft: „Wir arbeiten ständig an der Optimierung unserer Produkte und stehen in enger Verbindung mit Partnern aus dem Spitzensport. Das von meinem Vater ins Leben gerufene Team Happy Horse mit Spitzenreitern aus Sprungsport, Dressur und Vielseitigkeit steht bei uns im Mittelpunkt“, so Hofer.

Das Werk in Martinsberg. Foto: Agentur und Punkt, Agentur ...und Punkt

Daten & Fakten

WEHO Weinsberg Holz GmbH3665 BärnkopfWeinsbergwiese 5702874/6212 0 E-Mail: office@happy-horse.at Web: www.happy-horse.at

Information

Anne Blauensteiner, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Zwettl

Foto: Wagner Tanja

