Installationsprofi seit 75 Jahren

Die Ursprünge der Firma Menhart Installationen Ges.m.b.H. reichen bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. 1948 wagte der aus Leoben stammende Techniker Max Menhart den Sprung in die Selbständigkeit.

„Nach dem Ankauf eines Betriebsbusses im Jahr 1955 konnte er bereits zwei Lehrlinge und einen Gesellen beschäftigen, damit begann der Aufwärtstrend unseres Betriebs“, blickt Geschäftsführer Maximilian Menhart zurück. Ab 1958 wurden die Konzessionen für Gas-, Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen erworben, und damit vergrößerte sich der Betrieb auf ca. 30 Mitarbeiter.

Der alte Schuppen musste damals einem Neubau mit entsprechenden Büro-, Geschäfts- und Lagerräumen weichen. „1964 wurde ein Filialbetrieb in Palt eröffnet, verwaltet wurden beide Betriebsstätten von einem gemeinsamen Büro in Krems aus. 1968 konnte Firmengründer Max Menhart einen vom Benediktinerstift Göttweig genutzten Marillengarten als Grund für den künftigen Betriebsbau erwerben“, schildert Maximilian Menhart. Damals traten auch die beiden Söhne Manfred und Maximilian in den Betrieb ein. In diesem Zeitraum wurde vor allem der Leitungsbau für die damalige NEWG durchgeführt, auch an wichtigen Bauvorhaben wirkte die Firma Menhart mit, z. B. an der Hauptschule Groß Gerungs.

Der Filialbetrieb in Palt wurde 1973 nach Furth verlegt und an Tochter Michaela übergeben. 1981 wurden die beiden Betriebe getrennt, für den Betrieb in Groß Gerungs, der bald aus allen Nähten platzte, war ab sofort Maximilian jun. verantwortlich. „Der Ankauf des Bauhofs wurde notwendig, ebenso eine Adaptierung der Lager- und Ausstellungsräumlichkeiten“, erklärt der heutige Geschäftsführer. Eine Leistung des auf mittlerweile 38 Mitarbeiter angewachsenen Betriebs war u. a. die komplette Haustechnik des Kurshauses Bad Großpertholz. Firmengründer Max Menhart setzte sich als Landesinnungsmeister-Stellvertreter für seine Kollegen ein. Im Gas-, Wasser-, Elektro- und Heizungsbereich wurden mehr als 200 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet.

