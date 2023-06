Motiviert in die Zukunft

Vor etwa 100 Jahren war Franz Jager einer von mehreren Schuhmachern in Ottenschlag. Sein Sohn Johann erlernte ebenfalls dieses Handwerk, er war Lehrling in Dürnstein. Nach Abschluss der Lehre arbeitete er gemeinsam mit seinem Vater im elterlichen Betrieb am Unteren Markt.

In den 1950er und 1960er Jahren wurde das Handwerksgewerbe zunehmend vom Handel ergänzt und später auch abgelöst. So entschloss sich Johann Jager, ein Schuhgeschäft zu errichten. Er erwarb 1958 ein Haus am Oberen Markt, das sich als Geschäftshaus bestens eignete.

Johann Jager baute mit seiner Frau Josefa ein modernes Schuhhaus auf, das auch ständig vergrößert und im Sortiment erweitert wurde. Die drei Töchter Christa, Dorli und Carmen halfen im Verkauf immer gerne mit.

Die jüngste Tochter Carmen übernahm nach dem Tod von Johann Jager im Jahr 2000 die Leitung des mittlerweile weit über Ottenschlag hinaus beliebten und bekannten Schuhhauses. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Roth und unter Mithilfe ihrer Schwester Christa Jager führt Carmen Roth das Schuhhaus im Sinne des Gründers: „Zuerst bedienen, dann verdienen.“

2006 kaufte das Ehepaar Roth das Nachbarhaus. „Wir ließen es abreißen, bauten neu auf und integrierten es in das bestehende Schuhgeschäft“, erzählt Carmen Roth. So entstand ein großes, modernes Geschäftsgebäude.

Aktuelle Schuh- und Sportmode zu vernünftigen Preisen für Damen, Herren und Kinder sind die Stärken des Hauses. „Sehr gerne angenommen wird auch die Möglichkeit, orthopädische Einlagen anfertigen zu lassen“, so die Chefin.

Das Schuhfachgeschäft Jager bietet auch nach wie vor ein Reparaturservice an.

Seit 1975 besteht eine Filiale in Pöggstall (Bezirk Melk).

Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Sohn Alexander ist neben Schule und Zivildienst immer wieder im Geschäft tätig. Vier Mitarbeiter komplettieren die erfolgreiche Firma und sind wertvolle Unterstützung im Geschäftsbetrieb.

