Zwettl Qualität seit 118 Jahren

Lesezeit: 3 Min

Valentin Stemmer führt die Möbeltischlerei Stemmer in Arbesbach in fünfter Generation. Foto: Foto privat

D ie Möbeltischlerei der Familie Stemmer besteht seit dem Jahr 1904 an ihrem Standort in Arbesbach. Geschäftsführer Valentin Stemmer führt das Unternehmen bereits in fünfter Generation.