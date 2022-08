Seit 161 Jahren wird gebacken

In sechster Generation wird die Bäckerei Huber in Arbesbach geführt. Sie befindet sich immer noch am selben Standort wie im Jahre 1861, als die Bäckerei von Josef Lugmayr gegründet wurde. Regionalität wird hier gelebt und der Familienbetrieb von seinen Kunden weiterhin hoch geschätzt.

Nur der Name hat sich ein paar Mal verändert, wenn eine Tochter die Führung des Unternehmens übernahm. So wurde aus der ursprünglichen Bäckerei Lugmayr die Bäckerei Zwettler, bis schließlich 1987 nochmals ein Namenswechsel zu Bäckerei Huber erfolgte. Als „Zwettler Bäck“ sei man aber immer noch bei vielen bekannt, erwähnt der aktuelle Chef Clemens Huber.

Laufende Erweiterungen am gleichbleibenden Standort

Huber beschäftigt aktuell zehn Mitarbeiter. Außerdem werden regelmäßig Lehrlinge ausgebildet. Derzeit gibt es einen aktiven Lehrling in der Bäckerei, ein weiterer Lehrling schloss erst kürzlich die Ausbildung ab.

Der Standort ist zwar gleichgeblieben, dennoch wurde die Bäckerei in den letzten 161 Jahren laufend erweitert. So etwa im Jahr 1993 um eine große Backstube. „1998 kam ein Kaffeehaus dazu und 2002 gab es eine Erweiterung der Konditorei “, erzählt der Unternehmensführer Clemens Huber. Das Kaffeehaus wird weiterhin gerne besucht, für die Kleinsten gibt es hier außerdem eine eigens eingerichtete Spieleecke.

„Kunden schätzen insbesondere die Breite unseres Angebots“, meint Clemens Huber. Von Vollkornweckerln und -broten über Süßes, extravagante Spezialanfertigungen und spezielle Bäckerei zu besonderen Anlässen wie Ostern oder Weihnachten bis hin zum Ausliefern von Hochzeitstorten ist alles dabei. Die „Zwettler Semmel“, angelehnt an den früheren Namen der Bäckerei, sei in der Umgebung laut Clemens Huber weiterhin in aller Munde.

In der Gemeinde Arbesbach beziehungsweise der näheren Umgebung betreibt die Bäckerei Huber auch das Gaifahren. So kommen die unterschiedlichen Backwaren direkt zu den Kunden bis vor die Haustüre.

