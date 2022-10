Tradition seit fast 260 Jahren

Ein traditionsreiches Gasthaus ist das Wirtshaus im Demutsgraben. Die Familie Huber betreibt es seit 1997, als Monika und Martin Huber es von der Familie Schrenk übernahmen.

Bereits zuvor war das Gasthaus viele Jahre ein beliebter Treffpunkt. „Wir haben das Gebäude nach der Übernahme komplett saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Die Einrichtung haben wir aber behalten“, erzählt Sohn Martin Huber, der den Gastronomiebetrieb seit 2020 führt.

Nachdem in den anfänglichen Jahren im Gasthauses hauptsächlich kalte Speisen serviert worden waren, hat die Familie Huber nach der Übernahme auch die Speisekarte verändert. Nun bezeichnet Martin Huber das Angebot als „gehobene Wirtshausküche“ — vom Schweinsbraten bis hin zu einer Vielfalt an Knödelkreationen. Da Regionalität und Saisonalität im Wirtshaus im Demutsgraben stark im Fokus stehen, ändert sich die Speisekarte laufend. Zubereitet wird, was gerade erhältlich ist, unter anderem Wild aus der eigenen Jagd. Andere Zutaten bezieht Huber etwa vom Zwettler Bauernmarkt oder direkt von Landwirten oder Kleingärtnern aus der Umgebung. Auch viele Bio-Lebensmittel befinden sich darunter.

Mitarbeitersuche gestaltet sich schwierig

Von den Gästen wird die gute regionale und saisonale Küche und das gut-ehrliche Essen sehr geschätzt. Außerdem begeistert die Einrichtung in einem Stil, der sonst kaum mehr in einem Gasthaus zu finden ist.

Martin Huber und seinen Eltern, die immer noch des Öfteren in Gaststube und Küche anzutreffen sind, stehen zwei Mitarbeiter zur Seite. „Leider zu wenige“, meint Huber. „Ich würde gerne mehr einstellen, aber es ist schwer, noch jemanden zu finden, den man für das Gastgewerbe begeistern kann.“ Durch die Jahre der Coronapandemie habe sich vieles verschoben. Auch Lehrlinge wurden früher im Wirtshaus im Demutsgraben ausgebildet. Derzeit geht das nicht, da Huber erst die Prüfung zum Lehrlingsausbildner ablegen muss. Er habe dies aber fest im Plan.

