1.284 Verkostungen an zwei Tagen

In dieser Woche drehte sich in der Wieselburger Messehalle alles ums Riechen, und Schmecken, zuckersüß und doch so facettenreich.

Bei der Verkostung zur Verleihung der „Goldenen Wabe“, der wohl einzigartigen Honigverkostung dieser Art im europäischen Raum, wurden insgesamt 1.284 Proben — so viele wie noch nie — eingereicht und auf Herz und Nieren getestet. „Als wir vor 20 Jahren damit begonnen haben, haben wir mit 274 Proben gestartet. Heuer haben wir im Vergleich zum Vorjahr gleich ein Drittel mehr an Einreichungen“, freut sich Organisator und Imker Josef Niklas. 20 Jahre in denen sich nicht nur die Teilnehmerzahl, sondern auch die Vielfalt des süßen Goldes verändert hat. „Man merkt den Klimawandel auch beim Honig bereits deutlich“, erklärt Niklas. Deshalb gibt es heuer neben den bekannten Kategorien wie Wald-, Blüten und Mischhonig mit „Honigtau-Honig“ und Gebirgshonig“ zwei weitere Sparten. Neben den urspünglichen Naturprodukten wurden auch Erzeugnisse mit zusätzlicher Verarbeitung getestet.

Die insgesamt 29 Tester, allesamt Imker aus Österreich, beurteilten neben Farbe, Geruch und Geschmack auch die Konsistenz und Harmonie sowie die äußere Sauberkeit der Produkte. In sieben Gruppen aufgeteilt, wird jeweils eine Kategorie bewertet. An den beiden Tagen zwischen 170 bis 180 Honigproben“, erklärt. Die höchste Punkteanzahl, die ein Honig erreichen kann ist 38. „In jeder Kategorie wird schlussendlich eine Goldene Honigwabe vergeben zudem wird der Imker des Jahres gekürt“, erklärt Niklas. Wenn ein Honig Mängel aufweist, wie z.B. Schaumbildung an der Oberfläche oder Verunreinigungen, wird das genauestens dokumentiert und mit Bildern festgehalten.„Der Wettbewerb hat im Laufe der Jahre die Qualität der Produkte wesentlich verbessert“, ist Niklas überzeugt. Das komme auch dem Konsument zu Gute.

Wer sich heuer über eine „Goldene Wabe“ und den Titel „Imker des Jahres“ freuen darf, wird bei der Bio-Messe in Wieselburg am 12. November bekanntgegeben.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.