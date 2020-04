Nach den kirchlichen Hochfesten zu Palmsonntag und dem Osterwochenende fallen nun die nächsten Brauchtumsveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Auf Feste und Feierlichkeiten rund um den 1. Mai wird man heuer aufgrund des Versammlungs- und Veranstaltungsverbotes der Regierung verzichten müssen.

Während sich in manch anderen Bezirken, wie etwa Amstetten, die Bürgermeister bereits einheitlich gegen das Aufstellen der Maibäume ausgesprochen haben, kann das im Scheibbser Bezirk jeder Bürgermeister für seine Gemeinde selbst entscheiden. Allerdings, wenn dann darf der Maibaum nur von einer Firma oder von einer in einem Haushalt lebenden Familie aufgestellt werden – ohne jegliche gesellschaftliche Feierlichkeit.

„Eigentlich sollten alle heuer auf einen Maibaum verzichten. Auch wenn es eine lieb gewonnene Tradition ist, wird man das heuer einmal verschmerzen können. Der Schutz der Gesundheit sollte einfach im Vordergrund stehen“, betont Bürgermeister außer Dienst Stefan Schuster, der noch immer Bezirksobmann des VP-Gemeindebundes ist.

„Ich habe die vom Gemeindebund ausgegebenen Regelungen der Landjugend, die bei uns traditionell den Maibaum aufstellt, mitgeteilt. Ich rechne nicht, dass heuer ein Maibaum am Hauptplatz steht“, sagt der Scheibbser VP-Bürgermeister Franz Aigner im NÖN-Telefonat. Anders in Wolfpassing. Dort wird es einen Maibaum geben. „Vorbereitet wird er vom Gemeindebauhofteam, aufgestellt von der Firma Öllinger. Wir lassen ihn heuer auch länger stehen. Vielleicht können wir dann im Spätsommer ja ein Umlegefest feiern“, erklärt ÖAAB-Obmann Vizebürgermeister Karl Becker.

Auf ihre Maikundgebungen und die Bezirksmaifeier verzichten muss auch die SPÖ. „Wir waren gerade am Beginn der Vorbereitungen, als sich das Coronavirus auszubreiten begann. Dann stoppten wir gleich mal alles“, nimmt SP-Bezirksvorsitzender Andreas Danner die Absage gelassen, obwohl es für ihn die erste Maifeier als neuer Bezirksvorsitzender gewesen wäre.

Botschaften stehen im Mittelpunkt

Dennoch will die SPÖ ihre Botschaften und Themen unter die Leute bringen. „Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und für die Sozialdemokratie und die Arbeitnehmerbewegung einer der wichtigsten Feiertage. Da müssen wir unsere Botschaften eben online über Homepages und soziale Medien verbreiten“, sagt Danner. Themen gebe es aktuell genug, die laut Danner angesprochen werden müssen. Etwa die Wertschätzung der Arbeitsleistung jener Menschen, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. „Jetzt schätzen wir die Arbeit von Nahversorgern, Verkäuferinnen, Pflegern, Mitarbeitern in Apotheken, Krankenschwestern oder Ärzten. Das dürfen wir nach der Krise nicht vergessen“, betont Danner. Er will am 1. Mai auch an die Solidarität der Gesellschaft appellieren und fordert ein Nachdenken über die Höhe des Arbeitslosengeldes.