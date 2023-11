Gestorben hinter Stacheldraht: Gedenken in Schauboden und Bergland

Stille herrscht zwischen den bemoosten Gräbern auf dem Friedhof des ehemaligen k.u.k. Kriegsgefangenenlagers im Purgstaller Ortsteil Schauboden. Noch mehr Stille als auf einem anderen Friedhof, denn die Gräber der 930 Soldaten, die hier, fern von der Heimat, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, besucht niemand mehr.

Die Namen der meisten hier Bestatteten seien akribisch in den Sterberegistern des Lagers verzeichnet, weiß der Purgstaller Lokalhistoriker Franz Wiesenhofer: „In fast allen Fällen sind Name, Herkunft, Todesdatum und Todesursache aufgezeichnet.“ Er beschäftigt sich seit nunmehr 28 Jahren mit den Lagern k.u.k.-Monarchie und hat die Ergebnisse seiner Recherchen in den Büchern „Gefangen unter Habsburgs Krone“ und „Leben hinter Stacheldraht“ zusammengefasst.

„Aus den Sterberegistern wissen wir, dass gegen Ende des Krieges die Versorgungslage im Gefangenenlager sehr schlecht wurde. Gleichzeitig war das Lager stark überbelegt, es grassierten ansteckende Krankheiten, die nicht mehr in den Griff zu bekommen waren, wie Lungentuberkulose und Malaria.“ Im Kriegsgefangenenlager Purgstall, erklärt Wiesenhofer, habe es drei Spitäler gegeben, eines für normale Krankheiten, ein Isolierspital für ansteckende Krankheiten und ein Spital für Lungentuberkulose.

Viele Kriegsgefangene starben an Malaria

„Da viele Gefangene Malaria hatten, gab das Kriegsministerium den Auftrag, in Purgstall eine Malaria-Abteilung mit 1.000 Betten zu errichten. Durch die Versorgungsschwierigkeiten herrschten unvorstellbare Zustände in der Abteilung. Kranke lagen zitternd vor Kälte auf nackten Holzpritschen, in jeder Baracke lagen mehr als 200 Mann, für die nur 100 Strohsäcke und knapp 50 Decken zur Verfügung standen“, schildert Wiesenhofer.

Die erste Bestattung auf dem Lagerfriedhof Purgstall fand am 7. September 1915 statt. „Der jüngste Verstorbene war 16 Jahre alt und der älteste 46. Insgesamt sind es 930 Soldaten und 17 Angehörige der k.u.k.-Armee. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden noch 16 Soldaten und Zivilarbeiter, die auf verschiedenen Pfarrfriedhöfen im Bezirk bestattet worden waren, exhumiert und hier zur letzten Ruhe gebettet“, sagt Wiesenhofer.

Er werde, erzählt Wiesenhofer, ab und zu von Familien kontaktiert, die Näheres über das Schicksal von Verwandten wissen wollen, die in Schauboden begraben sind. „Vor zwei Jahren war Familie Mazzani aus Italien in Purgstall, um das Grab ihres Urgroßvaters zu besuchen, der hier einige Monate vor Kriegsende verstorben ist. Der Urenkel hatte neun Jahre lang nachgeforscht. Nach 104 Jahren konnte Familie Mazzani ihre Familiengeschichte abschließen. Das war sehr berührend“, schildert Franz Wiesenhofer.

Jedes Jahr finden am Wochenende nach Allerheiligen auf den Lagerfriedhöfen in Purgstall und in Bergland Totengedenkfeiern des ÖKB statt. „Es ist eine lange Tradition, nach der Gedenkfeier nach der zweiten Messe am Vormittag auch am Nachmittag auf dem Lagerfriedhof eine weitere Gedenkfeier abzuhalten“, sagt der Purgstaller ÖKB-Obmann Franz Wieser. „Es wird ein Kranz niedergelegt, an jedem Grabstein eine Kerze angezündet. Es ist wichtig, auch diese Menschen, die bei uns gestorben sind, nicht zu vergessen. Wenn man die Tradition nicht aufrechterhält, geht die Erinnerung schnell verloren“, sagt Wieser.

Die Gedenkfeiern auf den Lagerfriedhöfen Purgstall und Bergland finden am 5. November, jeweils um 14 Uhr, statt. Organisiert werden sie von den ÖKB-Ortsgruppen Purgstall und Wieselburg.