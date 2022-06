Ein gemeinsames Fest der Begegnung in Scheibbs

Werbung

In 22 Bezirkshaupt- und Statutarstädten feierte das Bundesland Niederösterreich am vergangenen Wochenende seinen 100. Geburtstag. Scheibbs war eine davon. Insgesamt 500 Akteurinnen und Akteure bescherten ihrem Bundesland anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ ein würdiges Geburtstagsfest – angefangen beim historischen Schwerpunkt im Vorprogramm und der feierlichen Eröffnung über die vielfältigen Programmpunkte bis hin zum großen Finale mit Musik und Tanz am Rathausplatz. Die NÖN war mit dabei.

Torte zur Eröffnung.

Mit einem gemeinsamen Anschnitt der Geburtstagstorte eröffneten Bezirkshauptmann Johann Seper und der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner am Samstagvormittag den zweitägigen Festreigen. Mit dabei auch die drei Landtagsabgeordneten Kerstin Suchan-Mayr, Anton Erber und Reinhard Teufel sowie zahlreiche Bürgermeister oder Vizebürgermeister der 18 Bezirksgemeinden.

Ein Stadtfest mit Bezirksbeteiligung.

Am Samstag fühlte man sich zurückversetzt in beste Scheibbser Stadtfestatmosphäre – Bezirksbeteiligung inklusive. Denn neben zahlreichen Vereinen, Schulen, Blaulichtorganisationen und Institutionen aus dem ganzen Bezirk waren in der Haupt- und Bahnhofsstraße auch alle 18 Gemeinden mit Ständen vertreten. Auch das traditionelle Entenrennen der Scheibbser Fußballer durfte dabei nicht fehlen. Abends ging es dann am Rathausplatz zur Sache. Die Big Band der Musikschule Wieselburg und Squeeze Box sorgten auf der großen Bühne für Feierstimmung.

Ökumenischer Gottesdienst.

Am Sonntagmorgen ging es am Rathausplatz weiter. Nach dem Einzug der Gemeindedelegationen zelebrierten Stadtpfarrer Anton Hofmarcher, Pfarrer Laszlo Laszlo und der Oberndorfer Diakon Johann Riegler einen gemeinsamen Gottesdienst, den ein Ensemble der Stadtkapelle Scheibbs musikalisch umrahmte. Übrigens: Die Bezirkskommandanten von Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr lasen die Fürbitten.

Kurzer Festakt mit viel Prominenz.

Vertreter aller 18 Gemeinden, der Wirtschaft, Kunst und der Sportwelt waren beim eigentlichen Festakt am Sonntag mit dabei. Bezirkshauptmann Johann Seper und Bürgermeister Franz Aigner begrüßen die Ehrengäste, allen voran LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Es ist für mich keine Pflicht hier zu sein, sondern eine große Freude. Unser Land steht für Vielfalt. Das wird angesichts der Trachtenvereine und Goldhauben-Gruppen hier in Scheibbs besonders deutlich. Insgesamt sind an diesem Wochenende landesweit 20.000 Akteure mit dabei.“ Danach kamen regionale Vertreter von Wirtschaft, Sport sowie Kunst und Kultur auf der Bühne zu Wort. Zur Erinnerung an diesen besonderen Tag unterzeichneten alle Gemeindevertreter eine gemeinsame Urkunde. Musikalisch sorgte dabei das knapp 50-köpfige eigens aus allen Kapellen des Bezirks zusammengestellte Bezirksblasorchester unter Leitung von Bezirkskapellmeister Andreas Prüller für eindrucksvolle Klänge.

Resümee nach zwei Tage Feiern.

„Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, zieht Bürgermeister Franz Aigner Resümee. Rund 5.000 Besucher kamen am Wochenende nach Scheibbs, um den 100. Geburtstag des Landes NÖ zu feiern.

Foto: Christian Eplinger

