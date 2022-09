Ein Viertel auch im Zeichen des Gerstensaftes

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Klar, der Most gibt dem Viertel seinen Namen und die Mostkultur wird seit rund 30 Jahren im Viertel auch wieder gebührend hochgehalten. Dennoch ist im Mostvietel auch ein zweites Getränk seit Jahrhunderten präsent und gewinnt auch gesellschaftlich immer stärker Beachtung: das Bier.

Wenn man von Bier und dem Mostviertel spricht, dann landet man zwangsläufig bei der Brauerei Wieselburg. Seit etwa 1650 existierte in Wieselburg eine handwerklich betriebene Brauerei. „Richtig“ begonnen hat der Aufstieg der der Wieselburger Brauerei aber erst 1770, als Josef Schauer die kleine, lokale Braustätte erwarb und zu einer richtigen Brauerei erweiterte. Namen wie Josef Riedmüller oder Caspar Bartenstein haben einen Fixpunkt in der Wieselburger Brauereigeschichte. Die Brauerei Wieselburg war 1925 auch einer der Gründungsbetriebe der Brau Union Österreich AG. Bis Anfang der 70er-Jahre war die Brauerei im Stadtzentrum untergebracht. 1973 übersiedelte man in die damals modernste Brauerei Europa am östlichen Stadtrand. Dort ist die Brauerei Wieselburg, die seit 2003 zum niederländischen Heineken-Braukonzern gehört, auch heute noch untergebracht. Das Wieselburger Bier und das Kaiser Bier sind seit Jahrzehnten identitätsstiftend für die Stadt und die Region.

Dennoch haben sich in den letzten Jahrzehnten neben dem „Big Player“ zahlreiche kleinere Privatbrauereien im Mostviertel etabliert und einen Namen gemacht. Aktuell gibt es rund 30 Privatbrauereien im Mostviertel. Zwei der bekanntesten, größten und modernsten Privatbrauereien sind in Gaming beheimatet. In der Kartause Gaming wird seit 2008 wieder gebraut. Mit dem Kartausen Bier Dunkel holte man 2021 sogar den 1. Platz bei den Staatsmeisterschaften.

Auf 725 Metern Seehöhe wird am Grubberg seit bereits zehn Jahren von Peter Bruckner und mittlerweile auch Sohn Benjamin Bier gebraut. Das Erzbräu ist inzwischen schon weit über die Grenzen der Eisenstraße bekannt. Kein Wunder bei zwei solchen Vertretern, dass die Bierkultur in Gaming durchaus groß gefeiert wird und es neben einem eigenen Themenweg mit dem GeBIERgskirtag auch ein eigenes Fest gibt – organisiert von den „Gaminger Bierbriada“.

Aber auch die Craft Biere sind im Mostviertel landauf und landab im Kommen. Vor allem entlang der Moststraße hat sich eine echte „Craft-Szene“ aus Kleinbetrieben, Manufakturen und Produzenten entwickelt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.