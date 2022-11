Erlauftalbahn: Eine einmalige Sache

Im Jahre 1998 wanderte das Thema „Wieselzüge“ als Dauerbrenner durch die Schlagzeilen: Bis Ende des Jahres will man die Umspurung der Kleinen Erlauftalbahn zwischen Wieselburg und Gresten bewältigen. Die 25 Kilometer lange Schmalspur-Grestner-Bahn solle um 250 Millionen Schilling auf Normalspur umgebaut werden. Nach der Umspurung werden auf der Strecke ausschließlich Güterzüge unterwegs sein. Interessierte konnten daher am 5. April 1998 die letzte Fahrt auf schmaler Spur nach Gresten miterleben. Die Bauarbeiten zur Umspurung im Kleinen Erlauftal starteten mit 6. April. Zu Baubeginn ordnete die ÖBB eine Totalsperre an beiden Enden der Strecke an und arbeitete sich mit modernen Schienenbauzügen zueinander vor. Die Streckenführung blieb nahezu unverändert, nur wenige Kurven wurden korrigiert und die sechs Brücken der Strecke mussten in der Breite des Tragwerks und der Statik angepasst werden. Fertigstellungstermin und offizielle Eröffnung plante man für 15. Oktober 1998.

Die Bauarbeiten liefen wie geplant. „Es gibt keine Probleme bei der Umspurung“, meldete damals Leopold Durl von der Bauaufsicht. 3,5 des insgesamt 25 Kilometer langen Schienenstrangs waren im Juni bereits verlegt. Anfang Juli sollte es mit einem Schnellumbauzug rasanter weitergehen. Damit wurden am Tag bis zu 1.200 Meter Gleis verlegt. Starke Regenfälle sorgten dann doch für enorme Schwierigkeiten beim Erdbau. Die ersten Güterzüge rollten daher erst am 16. November auf der umgespurten Erlauftalbahn. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 27. November. Die Restarbeiten dauerten noch bis ins Frühjahr 1999 an, denn das Hauptaugenmerk legte man vorerst nur auf die Bahntrasse. So waren einige Bahnübergänge noch nicht restlos fertiggestellt. Gemeinsam mit dem Land NÖ und Wirtschaftstreibenden der Region hat die ÖBB dieses europaweit einzigartige Vorzeigeprojekt von Ende 1996 bis November 1998 umgesetzt. Das Beförderungsaufkommen der ÖBB lag nach der Umspurung bei 200.000 Tonnen/Jahr. Die Kapazitätsgrenze der Schmalspurbahn lag im Vergleich dazu bei 140.000 Tonnen – eine doch beachtliche Differenz.

Andere Voraussetzungen im Großen Erlauftal

Zwölf Jahre später war das Bild leider ein ganz anderes. Im Dezember 2010 stellte die ÖBB sowohl Güterverkehr als auch Personenverkehr auf der Erlauftalbahn zwischen Scheibbs und Kienberg ein. Der laufende Bahnbetrieb auf dem Streckenabschnitt war mit 200.000 Euro jährlich veranschlagt und von Gemeinden und Betrieben nicht zu stemmen. Zwei Jahre lang suchte man, leider vergeblich, nach einer Lösung. Am Bahnhof Scheibbs heißt es seither „Endstation“. In die Erlauftalbahn von Pöchlarn bis Scheibbs investiert die ÖBB aber weiterhin. Sie soll bis 2025 gänzlich elektrifiziert sein.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.