Kultur pur im Proberaum

Im Proberaum im Scheibbser Zentrum gingen die diesjährigen „Aktionstage“ über die Bühne. Diese standen ganz im Zeichen des 15-Jahr-Jubiläums des Vereins. Fünf Tage lang wurde ein facettenreiches Programm mit vielen verschiedenen Workshops geboten. Von Kursen wie „Philosophisches Denken“ über „Architektur Basics“ und „Dunkelkammer“ bis hin zu „Nahtstelle“, konnten besonders Jugendliche neue Interessen für sich entdecken. Abseits der Workshops konnten Besucher abends mit tollen Live-Acts die Vielfalt von Kultur hautnah erleben.

Den Start mit dem Abendprogramm machte am Mittwoch das Open-Air-Kino mit dem Film „Feminism WTF“ von Katharina Mückstein. Weiter ging es mit Lesungen, unter anderem mit der sechsten Ausgabe der hausgemachten Literaturzeitschrift „Apostrophe“. Am Freitag wurde es dann musikalisch. Bei insgesamt fünf verschiedenen Live-Auftritten konnten Besucher verschiedene Musikgenres hören. Nach einer Ausstellung am Samstag machte zu späterer Stunde das „Beat-Lab“ mit unterschiedlichen DJs den krönenenden Abschluss der „Aktionstage“.

Seit 2008 sorgt der Verein Proberaum Scheibbs für ein abwechslungsreiches Kulturangebot, das besonders für die Jugend attraktiv ist. So ist es gelungen, das ehemalige Schülerheim in Scheibbs vor dem strukturellen Verfall zu bewahren und einer Neunutzung zuzuführen. Durch die Bereitstellung von einem Proberaum für Musiker, Werkstätten, einer Bibliothek, einer Dunkelkammer für das Entwickeln von Filmen oder einer Nähstube inklusive Equipment schafft der Kulturverein Proberaum Scheibbs ein niederschwelliges Angebot für junge Menschen. Das Ziel ist die Förderung der lokalen Jugendkultur. Zu den Kerninhalten des Vereins gehören die Bereiche Musik, Literatur und bildende Kunst. Der Proberaum fungiert als Drehscheibe und Anlaufstelle für Leute mit kreativem Schaffensdrang. Für den Beitrag, den der kulturelle Treffpunkt seit fünfzehn Jahren leistet, wurde den Vereinsmitgliedern im Jahr 2017 der Kulturpreis der Stadt Scheibbs verliehen.

„Der Proberaum ist in den letzten 15 Jahren für kunstschaffende Menschen, auch über die Scheibbser Stadtgrenzen hinaus, zu einem nicht mehr wegzudenkenden „Zuhause" geworden. Daher wünsche ich unserem Verein, dass er auch weiterhin für die kommenden Generationen kreativer Geister als so wertvoller Raum des experimentellen Ausprobierens bestehen bleiben kann", so Vereinsmitglied Christoph Hudl.

Von 15. Juli bis 16. September findet anlässlich des 15-Jahr-Jubiläum eine Ausstellung mit einer Vielzahl an Veranstaltungsplakaten des Vereins im Proberaum Scheibbs statt. Renommierte Künstler und Illustratoren aus dem Verein, wie Schorsch Feierfeil oder Anna Kohlweis haben diese Plakatdesigns gestaltet.