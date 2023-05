Jubiläum und Geschäftseröffnung

Ein schönes Ortsbild, eine intakte Naturlandschaft, Infrastruktur, alpin anspruchsvoll mit dementsprechender Infrastruktur, das sind nur einige der Kriterien, die ein Bergsteigerdorf erfüllen muss. Lunz am See darf sich nun bereits seit 15 Jahren ein solches nennen. Anlässlich dieses Jubiläums stellten sich Altbürgermeister und Gründungsmitglied Martin Ploderer, Projektleiterin der Bergsteigerdörfer Liliane Dagostin sowie Sabine Fallmann-Hauser und ihr Vater und Vorgänger Toni Hauser vom Österreichischen Alpenverein Lunz am See dem Dialog. „Lunz ist das einzige Bergsteigerdorf in Niederösterreich und das östlichste in Österreich. Dessen sollten wir uns bewusst sein“, meint Martin Ploderer, der es als wichtigste Aufgabe in der Zukunft sieht, „die Bergsteiger davon zu überzeugen, dass es bei uns wunderbar ist.“ Als besondere Herausforderung sieht Liliane Dagostin in diesem Zusammenhang die Klimakrise, aber auch die Diversitätskrise. „Nicht immer höher und schneller, sonder nachhaltiger, das wird in Zukunft immer wichtiger werden. In den Bersteigerdörfern muss Nachhaltigkeit einfach gelebt werden“, betont Dagostin.

Nachhaltigkeit, das spricht auch für den sanften Tourismus, auf dem Lunz am See seit Jahren aufbaut. Dazu gehört auch der Ybbstalradweg, der hier seinen Ausgangspunkt in Richtung Waidhofen nimmt. Die neue Ybbstaler Alpen Wanderkarte, die Ybbstaler Alpen-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer und Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt beim Jubiläumsfest präsentierten, soll den Besuchern Lust auf Wandern und Radfahren in der Region machen.

Andreas Purt von Mostviertel Tourismus, Jessica Hraby und Herbert Zebenholzer (beide Ybbstaler Alpen) präsentierten die neue Ybbstaler Alpen Wanderkarte. Foto: Claudia Christ

Neu ist auch der Shop, in dem die Feier stattgefunden hat, nämlich im Fahrradverleih von Andreas Buder und Karin Hager in der Gewerbestraße. „Wir sind ein Shop für Radler und Wanderer“, betont der ehemalige Skirennläufer am Eröffnungstag. Neben dem Verleih von Rädern und E-Bikes wird hier auch ein Sportshop und eine Reparaturwerkstätte für die Bikes angeboten. „Künftig wollen wir auch geführte Touren und Fahrtechniktrainings in unser Programm aufnehmen. Demnächst wird man unsere Räder auch über eine Buchungsplattform online reservieren können“, betont Buder. Der ANKA Fahrradverleih hat täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Infos unter 07486/21130.

Nach einem Schauplatzwechsel in das Haus der Wildnis referierte der Meteorologe Manfred Dorninger über die Wetterentwicklung der letzten zehn Jahre im Grünloch und die neuen Herausforderungen in der Natur und Umwelt.

Andreas Buder und Karin Hager bieten in ihrem Geschäft neben Radverleih auch Service- und Reparturleistungen an. Foto: Claudia Christ

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.