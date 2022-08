Die geballte Kraft der Blaulichter in Purgstall

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Mit zweijähriger Verspätung feierte die Freiwillige Feuerwehr Purgstall am Wochenende ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum. Dafür packte man gleich noch ein zweites Jubiläum dazu: Denn auch das Erlauftaler Feuerwehrmuseum feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen.

Gefeiert wurde einerseits mit einem gelungenen Fest mit den Rioters (Samstagabend) und der Werkskapelle Busatis (Frühschoppen am Sonntag) direkt am Kirchenplatz und andererseits mit einer großen Leistungsschau der Einsatzkräfte. Den gesamten Samstag über präsentierte sich verschiedenste Feuerwehreinheiten sich und ihre Gerätschaften im Ortszentrum. Dazu waren auch Rotes Kreuz, Samariterbund, Wasserrettung, Rettungshundestaffel, Bundesheer sowie die Polizei inklusive der Tatortgruppe St. Pölten vor Ort.

Ehrungen für die Feuerwehrtaucher, von links: Landeskommandant Tauchdienst Christian Pfeiffer, Bezirkskommandant Franz Spendlhofer, Bürgermeister Harald Riemer, Kommandant FF Purgstall Sebastian Auer, Franz Schenkermayer, Friedrich Brandstetter, Christian Werner, Purgstalls Kommandant-Stellvertreter Patrick Gassner, Karl Schneider, Gruppenkommandant Peter Kaufmann, Erwin Weidinger, Ferdinand Pelnar, Hubert Hinterbuchinger, Bernhard Ebenführer, Robert Hülmbauer und Bezirkshauptmann Johann Seper. Foto: Christian Eplinger

Aber nicht nur die neuesten Gerätschaften gab es am Samstag in Purgstall zu bestaunen, auch 19 Feuerwehroldtimer aus Niederösterreich und dem Burgenland gewährten einen Einblick in die Entwicklung des Feuerwehrwesens. Das ältestes Gefährt kam dabei von der FF Oberndorf (Baujahr 1924) und machte sogar bei der Rätselrallye den ersten Preis.

„Der heutige Tag zeigt, wie viel sich in den vergangenen 150 Jahren bei den Einsatzorganisationen verändert hat, eines ist aber immer gleich geblieben: Die positive Gesinnung, den Menschen helfen zu wollen. Für dieses Miteinander und das große Engagement sagen wir als Gesellschaft ein Dankeschön“, betonte Bezirkshauptmann Johann Seper bei seiner Festrede.

Purgstalls Bürgermeister Harald Riemer schloss sich diesen Dankesworten an und zeigte sich erleichtert, „dass wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit auf unsere Blaulichtorganisationen verlassen können. Das ist von unschätzbarem Wert“, sagte Riemer.

Im Zuge des von Kommandant Sebastian Auer kurz gehaltenen Festaktes am Samstagabend gab es einige Ehrungen. Dabei stand die Feuerwehr-Tauchergruppe West im Mittelpunkt, die seit 1978 in Purgstall stationiert ist. Acht Feuerwehr-Taucher erhielten von Harald Riemer Ehrenzeichen der Marktgemeinde in Gold, Silber und Bronze, darunter auch Bernhard Ebenführer von der BTF Busatis. Er hatte heuer die Leitung der Feuerwehr-Taucher West an Peter Kaufmann übergeben.

Auch die NÖ Rettungshundestaffel war vor Ort vertreten. Im Bild Marion Neubauer mit Labrador „Buddy“ sowie Sofia und Finn Hödl und Leo und Tom Pfeiffer. Foto: Christian Eplinger

Die Feier war sein letzter offizieller Auftritt in seiner ehemaligen Funktion. Eine besondere Ehrung gab es für Friedrich Brandstetter von der FF Preinsbach), der nach 20 Jahren als Landeskommandant des Tauchdienstes NÖ diese Funktion an Christian Pfeiffer übergeben hat. Er erhielt neben der Ehrung in Gold der Gemeinde als Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem Bundesheer von Oberst Michael Fuchs die Militäranerkennungsmedaille.

Zu guter Letzt durften sich die Feuerwehr Purgstall und das Feuerwehrmuseum jeweils über einen Scheck von 1.116 Euro freuen. Überreicht von der Obfrau des Gesangvereins Purgstall Lieselotte Löffler und ihren Vorstandsmitgliedern Dieter Bock und Birgit Ressl. Der Gesangverein Purgstall hat sich aufgelöst und beschlossen, das restliche Vereinsguthaben der Feuerwehr zu spenden. Im Feuerwehrmuseum ist übrigens nun auch die Fahne des Gesangvereins ausgestellt.

