Regionales Start-up „viehworld“ im Rampenlicht

Mit wenigen Klicks direkt am Smartphone Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und mehr verkaufen und ersteigern: Das ist die Idee von Tierarzt Wolfgang Schiessl aus Kilb und dem Purgstaller Landwirt Florian Aspalter. Mit der App „viehworld“ will das Erfinderduo den Nutztierhandel revolutionieren und bisherigen Problemen von klassischen Tierversteigerungen entgegenwirken. Damit leisten die beiden bereits seit 2021 einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, zum Tierwohl sowie zum Konsumenten- und Klimaschutz.

Wie es zur Gründung der Plattform kam, erzählt Ideengeber Wolfgang Schiessl: „Ich bin Tierarzt und habe dadurch täglich Kontakt zu Rinderlandwirten. Da ist öfter die Frage aufgetaucht, warum es bisher nur einen Weg gibt, um Tiere zu kaufen und zu versteigern.“ Die App „viehworld“ knüpft an dieses Anliegen an und eröffnete einen völlig neuen Weg der Tierversteigerungen, ganz nach dem Motto „Weniger Transport, weniger Stress, weniger Krankheiten“.

Aufregung und Souveränität im Fernsehstudio

Am 25. April tritt das Erfinderduo bei „2 Minuten 2 Millionen“ ins Rampenlicht und präsentiert ihre zukunftsweisende Idee des Online-Tierhandels vor bekannten Investoren. „Unser PR-Berater hat uns angemeldet und das Interesse des Senders war direkt sehr groß. Wahrscheinlich weil wir mit unserer App doch ein etwas anderes Produkt vorgestellt haben. Normalerweise geht es bei der Sendung ja eher um Dinge wie Softdrinks und Fahrradzubehör. Wir haben ein Produkt, das für die Nische der Landwirtschaft da ist“, verdeutlicht Wolfgang Schiessl und ergänzt: „Das Thema, das wir mit unserer App behandeln, ist außerdem sehr öffentlichkeitswirksam, weil es uns viel um Tierschutz und Tierwohl geht.“

Mit ihrer Präsentation im „2 Minuten 2 Millionen“-Studio ist das Erfinderduo also durchaus zufrieden. „Auf der einen Seite ist man natürlich sehr aufgeregt im Fernsehen über seine Idee zu sprechen, auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant das erleben zu dürfen. Prinzipiell waren wir bei unserem Auftritt sehr sicher, weil Florian und ich unsere Sprüche mittlerweile zum gefühlt 5.000 Mal aufgesagt haben“, schmunzelt Wolfgang Schiessl anlässlich des gelungenen Fernsehauftritts.

Revolution im Viehzuchthandel

Nachdem die App „viehworld“ mittlerweile in Österreich, Deutschland, Luxemburg und Polen verfügbar ist und über 15.000 Downloads zählt, schmiedet das Erfinderduo bereits Zukunftspläne: „Der nächste Schritt sind die Niederlande. Danach soll die App auch in Belgien und Frankreich auf den Markt kommen.“ Dabei warten immer wieder Herausforderungen auf die App-Gründer: „Es ist auf jeden Fall learning by doing, weil die Länder, was die Landwirtschaft und die Gesetzgebung angeht sehr unterschiedlich strukturiert sind. In Österreich haben wir schon viel gelernt und das versuchen wir auch in anderen Regionen umzusetzen.“

Besonders ein Gedanke legte 2021 den Grundstein für die App „viehworld“, wie Wolfgang Schiessl erzählt: „Nach den klassischen Versteigerungen, wo verschiedene Tiere aus verschiedenen Betrieben versammelt sind, ist es passiert, dass eingekaufte Tiere Lungenerkrankungen und andere Erreger in den eigenen Stall eingeschleppt haben, wodurch es zu großen Krankheitsausbrüchen kam.“ Durch die Plattform „viehworld“ wird also das Risiko der Ansteckung der bereits am Hof lebenden Tiere verringert. Die verkürzten Transportwege ersparen den Nutztieren außerdem eine Menge Stress, was sich wiederum positiv auf ihr Immunsystem auswirkt.

Doch nicht nur die Vierbeiner, sondern auch Landwirte profitieren von „viehworld“. Durch die Versteigerungen innerhalb kurzer Zeit direkt am Smartphone, bleibt den Landwirten mehr Zeit, um andere Aufgaben am Hof zu erledigen. „Landwirte auf den Höfen werden immer weniger. Oft ist es nur noch ein One-Man-Betrieb, wo der Landwirt alle Hände voll zu tun hat. Auf der App geht alles mit wenigen Klicks. Das ist eine große Zeitersparnis“, ist Wolfgang Schiessl überzeugt.

Es bleibt also spannend, ob Florian Aspalter und Wolfgang Schiessl die Investoren bei „2 Minuten 2 Millionen“ von dem großen Potenzial ihrer Plattform „viehworld“ überzeugen können. Wer den Fernsehauftritt der beiden nicht verpassen möchte, sollte am 25. April um 20.15 Uhr Puls 4 einschalten!

