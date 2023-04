Toni Distelberger neuer Primus der Mostbarone

Toni Distelberger übernimmt nach Leo Reikersdorfer jun. die Leitung der Mostbarone für das Jahr 2023. „Ich möchte mich beim gesamten Verein der Mostbarone herzlich für den Zusammenhalt und die gemeinsamen Erlebnisse 2022 bedanken und wünsche dem neuen Primus alles Gute“, betonte der scheidende Primus Leo Reikersdorfer.

Die feierliche Angelobung führte von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zu Hause bei Toni Distelberger am GenussBauernhof in Amstetten durch. Angelobt wurde zudem sein Primus-Stellvertreter Augustin Frühwald aus Reinsberg (Hechal's Biospezialitäten), der 2024 das Zepter des Primus in die Hand nehmen wird.

Stephan Pernkopf pflegt als Patron der Mostbarone bereits langjährige Verbindungen zum Verein. Er hob die Bedeutung der Mostbarone für die regionale Landwirtschaft und Identität hervor: „Die Mostbarone haben durch ihre Bemühungen dazu beigetragen, den Most als regionales Kulturgut zu erhalten und weiterzuentwickeln, darauf können sie sehr stolz sein.“

Toni Distelberger freute sich über den hohen Besuch und rief 2023 als „offizielles Jubiläumsjahr“ aus. Denn der Verein der Mostbarone feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab Distelberger interessante Einblicke zu den anstehenden Aktivitäten. Unter anderem werden die Mostbarone heuer neu eingekleidet. Die Vorbereitungen für die Outfits sind bereits am Laufen. Außerdem freuen sich die Mostbarone auf die anstehenden Baumblüte und im Zuge des Mostviertler Veranstaltungsreigens auf viele Besucherinnen und Besucher.

Auch Landtagsabgeordneter Anton Kasser gratulierte den angelobten Mostbaronen. Toni Distelberger bedankt sich: „Wenn ich an unsere Anfänge vor 20 Jahren zurückblicke und an die Herausforderungen und Projekte denke, die wir in den letzten zwei Jahrzenten gemeistert haben, dann überkommt mich ein Gefühl der Demut und Dankbarkeit für diese schöne Zeit. Dafür möchte ich allen, die dazu beigetragen haben, Danke sagen.“

Foto: Moststraße

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.