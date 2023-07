Das ist los am Wochenende

Freitag, 21. Juli

Göstling Livemusik mit Dominik Kaspar, Jürgen Schallauer und Martin Käfer im Gastgarten der Zirbenstube, 20.30 Uhr.

Gaming Abschlusskonzert der Klasse des 6. Internationalen Meisterkurses in der Bibliothek der Kartause, 19.30 Uhr.

Lackenhof Platzkonzert des Musikvereins Lackenhof vor dem neuen Vereinshaus, ab 19 Uhr.

Lunz am See Vernissage „Faszination Himmel“ mit Fotos auf Leinwand von Monika Reiter, 17 bis 20 Uhr.

Oberndorf Dürrhäusl-Fest und „Mega-Party“ in der Baumbach-Arena, 21 Uhr.

Purgstall Nacht der offenen Tür bei der Lebenshilfe-Werkstätte Merkenstetten, ab 18 Uhr.

Steinakirchen „Willi und die Wunderkröte“: Familienfilm beim Kinosommer im Salettl zum Grünen Baum, ab 17 Uhr.

Steinakirchen „Sterne unter der Stadt“: Kinosommer im Salettl zum Grünen Baum, 21 Uhr.

Wieselburg Literatur & Wiese der halle2 am Zwiesel-Platz, 19 Uhr.

Wieselburg-Land Kulturfreitag beim Ballonwirt Aigner mit Livemusik, 20 Uhr. Auf der Bühne: Unlaengst. Nur bei Schönwetter.

Samstag, 22. Juli

Göstling Parkfest des Alpenvereins in der Parkanlage, 14 Uhr.

Lunz am See wellenklaenge: Podiumsgespräch um 19 Uhr und Abendkonzert um 20.30 Uhr mit Seengwa, Mamadou Diabaté & Percussion Mania auf der Seebühne.

Oberndorf Dürrhäusl-Fest mit Fußball-Gedenkturnier (15 Uhr) und Dämmerschoppen mit Mostviertel-Power (19 Uhr) in der Baumbach-Arena.

Steinakirchen Live.Musik@Wirt'n: Allfighters im Freibad, 18 Uhr. Nur bei Schönwetter.

Wieselburg Geschichtenkiste der halle2 am Zwiesel-Platz, 14 Uhr.

Wieselburg-Land „Harfentage“, Konzert im Francisco Josephinum, 19 Uhr.

Sonntag, 23. Juli

Lunz am See wellenklaenge: Jakobisingen mit Landor, Albin Paulus & Müströki am Lunzer See, 18 Uhr.

Scheibbs Jazz-Frühschoppen mit der Big Band Oberndorf am Rathausplatz, 10.30 bis 13 Uhr.

Wolfpassing Live.Musik@Wirt'n: Erlauftaler Knopfsaitenmusi im Hofcafé, 19 Uhr.