Das ist los am Wochenende

Freitag, 28. Juli

Lunz am See wellenklaenge: Abendveranstaltung mit Light Installation & Oriental Techno auf der Seebühne, 19 Uhr.

St. Anton/Jeßnitz Sternstunden auf der Alm, Tages- und Nachtprogramm mit faszinierenden Tieren, Sternschnuppen und Planeten entdecken, beim Almhaus am Hochbärneck, ab 16 Uhr. Nachtprogramm ab 21 Uhr.

Steinakirchen „Freibad“ (Komödie): Kinosommer im Salettl zum grünen Baum, 21 Uhr.

Samstag, 29. Juli

Hochkar Silent Cinema mit dem Film „König der Löwen“ bei der Talstation. Einlass: 19.15 Uhr. Filmbeginn: 20.45 Uhr.

Lunz am See Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus. Nassbewerb ab 16 Uhr. Ab 20 Uhr: Haggston Brass.

Lunz am See wellenklaenge: Abschlusskonzert „My World, My Love, Paris“ mit Oska auf der Seebühne, ab 19.30 Uhr.

Puchenstuben Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr und Unterhaltung mit „Hannes“, 20 Uhr.

Purgstall „Hit the Beach“, Beachvolleyballturnier am Beachplatz im Freibad, 9 bis 22 Uhr.

Scheibbs Musikalische Kostbarkeiten in der Töpperkapelle Neubruck mit Musik und Literatur bei Kerzenschein mit Judith McGregor, Herbert Schlöglhofer, Marianne Schragl und Berthold Panzenböck, 20.30 Uhr.

Scheibbs CCR-Projekt und Sharona, Konzert am Rathausplatz, 19 Uhr.

Steinakirchen Dirndlrockparty der Volkstanzgruppe im Hause Koller (Ochsenbach 8), 20 Uhr.

Sonntag, 30. Juli

Lunz am See Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus mit Frühschoppen mit dem Musikverein Lunz, 10 Uhr.

Puchenstuben Annakirtag und Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr. Frühschoppen ab 11 Uhr, gemütlicher Nachmittag mit den Alpen Yetis.

Steinakirchen Volkstanzfest der Volkstanzgruppe im Hause Koller (Ochsenbach 8), 11 Uhr. Frühschoppen mit dem Blasmusikverein Steinakirchen, Volkstanz- und Schuhplattlerauftritten.