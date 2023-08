21. Krapfenkirtag Lunz am See: 5.000 Krapfen am Kirtag verkauft

Freuten sich über 5.000 verkaufte Krapfen beim Krapfenkirtag in Lunz am See: Krista Jagersberger-Stängel, Vize Johann Strohmayer, Ortsbäuerin Claudia Pechhacker, Teresa Leichtfried, Claudia Helmel, Tobias Schnabel und Bürgermeister Josef Schachner. Foto: Strohmayer

D er traditionelle Krapfenkirtag in Lunz am See lockte am Sonntag besonders viele Besucher an. Über 5.000 Stück verkauften die Lunzer Bäuerinnen.

Zum 21.Mal wurde heute unter der Ortsbäuerin Claudia Pechhacker und ihrem Team der Krapfenkirtag von den Lunzer Bäuerinnen abgehalten. Zum ersten Mal heuer mit Festabzeichen, die von Selina Leichtfried und Teresa Leichtfried beim Eingang ausgegeben wurden. Trotz des schlechten Wetters kamen viele Besucher, um sich mit Krapfen zu versorgen. Für einige Besucher war es unvorstellbar, dass all die Krapfen von den Lunzer Bäuerinnen hergestellt werden. Besonders gelobt wurden auch die frisch gebackenen Bauernkrapfen. Die kann man aber auch bei der Lunzer Adventmeile am 25. und 26. November genießen. Mehr als 5.000 Krapfen wurden dabei verkauft. Unterstützt wurden die Bäuerinnen auch von der örtlichen Landjugend und den Jungen Kotbergtaler Schuhplattlern.