Bezirk Scheibbs: Das ist los am Wochenende!

Die Landjugend Wieselburg lädt am Samstag zu "Maiskeandldisco" und Dämmerschoppen in der Heindl-Halle in Plaika 10. Christina Holzer (Leiterin-Stellvertreterin), Leiterin Klara Scheibelauer, Leiter Jakob Korner und Julius Heindl (Leiter-Stellvertreter, von links) laden ein.

Foto: Landjugend Wieselburg