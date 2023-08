Bezirk Scheibbs: Das ist los am Wochenende!

FREITAG, 25. AUGUST

Scheibbs Countryabend mit Carl Meesenbaker im Schloss Neubruck, 19 Uhr.

Scheibbs „Another Coin For The Merry-Go-Round“ und „Bones And All“ – Sommerkino des Vereins Proberaum am Parkplatz hinter der Kapuzinerkirche und Abschluss mit DJ Fiaker 500. Filmbeginn: 21 und 22.45 Uhr.

St. Georgen/Leys Hawaii-Party in der Schneck-Halle, 21 Uhr.

Wolfpassing Theatersommer: „Volpone oder Geld macht sexy“, Schloss Wolfpassing, 19.30 Uhr.

Wieselburg Sommerkino: „Die Migrantigen“ im Schlosspark, 19.30 Uhr. Filmbeginn: 20 Uhr.

SAMSTAG, 26. AUGUST

Gaming Blues im Park mit Geoffrey Goodman King & Bluesband, 19.30 Uhr. Bei Schlechtwetter im PfarrKulturHaus.

Lackenhof Feuerwehr-Musikfest mit Wandertag beim Vereinshaus in Lackenhof. Wanderstart ab 10 Uhr. Musik ab 15 Uhr.

Oberndorf Summer-Party in der Halle Erdarbeiten Glinz, ab 21 Uhr.

Purgstall Hofheuriger der Werkskapelle Busatis am Werksgelände Busatis, 11 Uhr.

Reinsberg Sommernacht in Tracht – Trachtenball der Volkstanzgruppe im Musium, 21 Uhr.

Scheibbs Musikalische Kostbarkeiten mit Orgel und Viola-Quartett in der Töpperkapelle Neubruck, 11 Uhr.

Scheibbs „Wolf And Dog“ und „The Favourite“ – Sommerkino des Vereins Proberaum am Parkplatz hinter der Kapuzinerkirche und Abschluss mit DJ Fiaker 500. Filmbeginn: 21 und 23.15 Uhr.

Wieselburg Fischerfest des Wieselburger Fischereivereins am Breiteneicher Teich in Petzenkirchen, 10 Uhr.

Wolfpassing Theatersommer: „Volpone oder Geld macht sexy“, Schloss Wolfpassing, 19.30 Uhr.

SONNTAG, 27. AUGUST

Purgstall Hofheuriger der Werkskapelle Busatis am Werksgelände Busatis, 11 Uhr.

Randegg Kinderradkriterium am Werksgelände Mosser, 14 Uhr.

St. Georgen/Leys „A gmiadlich's Summertagerl“ mit der Landjugend in der Schneck-Halle mit Gottesdienst um 8.45 Uhr, danach Frühschoppen.

Wieselburg Feuerwehr-Heuriger in der Halle12, 9 Uhr.

Theatersommer: „Volpone oder Geld macht sexy“, Schloss Wolfpassing, 18 Uhr.