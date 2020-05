EU-Fahne weht vorm Scheibbser Rathaus .

Vor dem Scheibbser Rathaus weht in diesen Tagen die Flagge der Europäischen Union. „Es sind auch stürmische Zeiten, denen die Union aktuell zu trotzen hat. Wenn wir aber in der Geschichte zurückschauen, sehen wir klar, dass es uns noch nie besser gegangen ist als in den letzten 25 Jahren, die wir jetzt schon Teil der Europäischen Union sein dürfen", sagt EU-Gemeinderat Daniel Aigner (ÖVP) beim gemeinsamen Hissen der Fahne.