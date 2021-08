294 Mann bekämpften Waldbrand .

Die Bilder von den Waldbränden in ganz Europa der vergangenen Wochen sind allen noch Kopf. Der Bezirk Scheibbs wurde bis heuer glücklicherweise von Waldbränden weitgehendst verschont. Um aber im Fall der Fälle bestens gerüstet zu sein, wurde am Samstag in Lackenhof am Ötscher eine groß angelegte Waldbrandübung abgehalten, an insgesamt 294 Mitglieder von Feuerwehr und Bundesheer mitwirkten.