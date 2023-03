Franz Kronister: „Ich habe alle Häuser in Purgstall besucht“

NÖN: Was hat Sie vor 30 Jahren bewogen, die Pfarre Purgstall zu übernehmen?

Franz Kronister: Ich war in Purgstall schon einige Jahre Kaplan gewesen und hatte die Pfarre als sehr lebendig kennengelernt. Das hat mir gefallen, und als die Pfarre 1993 frei wurde, habe ich mich beworben.

Was war Ihr erstes Anliegen nach Ihrem Amtsantritt?

Kronister: Das wichtigste Anliegen war mir immer, ein lebendiges Pfarrleben zu haben. Die wichtigste Tätigkeit am Anfang war, ein Team aufzubauen, das sich in die Pfarre einbringt. Es war auch höchste Zeit, mehr Frauen einzubinden. Das Pfarrteam hat sich immer mehr erweitert. Heute sind es etwa 400 Menschen, die sich engagieren. Und es wurden erstmals Mädchen als Ministrantinnen aufgenommen, was dazu geführt hat, dass wir 2002 über 200 Minis hatten.

Purgstall ist sehr groß – wie haben Sie es geschafft, in kurzer Zeit so viele Leute kennenzulernen?

Kronister: In den ersten ein, zwei Jahren bin ich viel herumgefahren, habe versucht, mir alle Häuser und Namen einzuprägen, habe viele Besuche gemacht. Den Menschen zuhören, sie kennenlernen, sich auskennen – das war mir sehr wichtig.

War es auch Zeit für pastorale Veränderungen?

Kronister: Wir haben damals die Bußandachten eingeführt, heute nennen wir sie Versöhnungsgottesdienste. Ich habe wiederverheiratete Geschiedene eingeladen, wieder die Sakramente zu empfangen. Und es war mir wichtig, wo auch immer möglich, Frauen in den Dienst einzubinden – oft auch gegen den Widerstand der Diözese.

Sie sind für Ihre Projekte bekannt – welche waren die größten im Lauf der Jahre?

Kronister: Das waren 1996 das Kirchendach und der Turm unter dem Motto „Ein Dach für alle“. 2004 haben wir das Pfarrheim gebaut, unter dem Motto „Unser Pfarrheim – offen für alle“. Und 2019 waren es die Kirchenrenovierung und der Kirchenplatz. Derzeit in Planung ist ein Friedhofsprojekt.

Das heißt, die Pfarre sorgt weiter für die Zukunft vor?

Kronister: Im Pfarrgemeinderat haben wir diskutiert, wohin sich unsere Pfarre entwickeln soll und „Purgstall 2030“ ins Leben gerufen. Eine neue Gestalt von Kirche wird sich entwickeln. Wir wollen nicht den Untergang verwalten, sondern den Übergang gestalten.

Wie sehen Sie diese 30 Jahre im Rückblick?

Kronister: Als ein gutes Miteinander mit einem tollen Team, in Zusammenarbeit mit Gemeinde, Schulen und Kindergärten. Besonders Diakon Ferdinand und die Pfarrhoffamilie waren eine große Unterstützung.

Gibt es eine Art Lebensmotto?

Kronister: Ja, tatsächlich: Lebe so, dass du gefragt wirst, welche Hoffnung dich erfüllt.

