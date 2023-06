Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Volksfest in Wieselburg

28. Juni bis 2. Juli, Volksfestgelände Wieselburg. Seit Mittwoch und noch bis Sonntag wartet das Wieselburger Volksfest mit einem umfangreichen Musik- und Rahmenprogramm auf. Musikalisch besondere Höhepunkte sind sicherlich die Auftritte von Nik P. am Freitag sowie Lemo am Samstag. Aber auch sonst hat das Volksfest für jeden Musikgeschmack und Attraktionen für Jung und Alt zu bieten. Das gesamte Programm gibt es auf

Hardrock im Bergdorf

www.wieselburger-volksfest.at

Samstag, 1. Juli, 19 Uhr, Puchenstuben, Bauhof. Hardrock-Fans kommen am 1. Juli wieder in Puchenstuben auf ihre Rechnung. Im Bauhof treten heuer die Bands Salted Sugar, Sick'n'Flaw und Fat Chester auf.

Badfest in Steinakirchen - verschoben auf 22. und 23. Juli

Das für 1. und 2. Juli geplante Badfest in Steinakirchen wird auf Grund der schlechten Wetterprognosen auf 22. und 23. Juli verschoben.

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es wieder hier:

Freitag, 30. Juni

Lunz am See „Rock'n Roll am See“ mit den Monroes auf der Seebühne (bei Schlechtwetter im Lunzer Saal), 19.30 Uhr.

Scheibbs „The Liquid Body“, Tanzperformance im kultur.portal, 19.30 Uhr.

Scheibbs Frei Tag/Nacht in der Gastwirtschaft Neubruck, mit Jesters und Ringelspü, ab 18 Uhr.

Samstag, 1. Juli

Scheibbs Musikalische Kostbarkeiten in der Töpperkapelle mit Bernhard Wininger (Orgel) und Michaela Wininger (Gesang), 11 Uhr.

Scheibbs Schlosshof-Konzert der Stadtkapelle Scheibbs, Bezirkshauptmannschaft, 20 Uhr.

Sonntag, 2. Juli

Gresten Pfarrfest in der Kirche und im Pfarrgarten mit Ortskapelle und Blasorchester, Kinderkarussell, Kasperltheater, Orgel- und Kirchturmbesichtigung sowie Bücherbasar, 8.30 Uhr.

Randegg Kirtag am Marktplatz.