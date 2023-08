Volkshochschule Wieselburg baut Kursangebot aus

Seit mehreren Jahren stoßen die Kursangebote der Volkshochschule Wieselburg bei den Teilnehmern auf Anklang. Auch heuer wurde wieder ein breit gefächertes, abwechslungsreiches Programm für 2023 und 2024 auf die Beine gestellt.

Rund 120 verschiedene Kurse, Vorträge und Seminare werden von September 2023 bis August 2024 in der Bildungsstadt angeboten. Die Palette reicht von Sport, Bewegung, Gesundheit und Persönlichkeit über Sprachen, Kultur und Kreativität bis hin zu Angeboten für Eltern und Kind bzw. Kochen und Ernährung. Um den ständig wachsenden Anforderungen am Weiterbildungssektor gerecht zu werden, hat die Volkshochschule Wieselburg ihr Angebot erneut um einige Facetten erweitert. So gibt es heuer 31 neue Kurse. Ein spezieller Schwerpunkt zum Thema „Ernährung“, unter anderem mit Vorträgen zu „Gesunde Jause und Snacks“, „Low Carb“, „Planetary Health Diet“ oder „Vegane Kekse“, und Pflegevorträge von Community Nurse Manuel Wurm („Stürze im Alter, „Gebrechlichkeit im Alter vermeiden“, „Selbstbestimmung im Alter“, „Erwachsenenvertretung“). Weiters liegt der Fokus auch auf Kreativangeboten wie ein „Theater-Tanz-Gesang-Workshop“, „Stempel- “ und „Foto-Transferdruck“, neue Sportkurse im Bereich „Yoga“, „Zumba“ sowie „Strong Nation und Circl Mobility“. Zudem gibt es Vorträge mit dem Schwerpunkt auf Natur und Gesundheit unter anderem zu den Themen „Technologien der Zukunft“, „Außerirdische Intelligenz“ oder „Hormone“. Neue Angebote sind auch in der „WerkStadt Wieselburg“ zu finden. Das beliebte Reparatur-Café findet ebenfalls weiterhin einmal im Monat statt.

Sämtliche Informationen zum aktuellen Kursprogramm der Volkshochschule Wieselburg sind auf der Homepage der Stadtgemeinde Wieselburg unter www.wieselburg.gv.at abzurufen. Die Anmeldung zu den Kursen ist jederzeit unter 07416/52319, per E-Mail: office@wieselburg.at oder, wenn im Kursprogramm angegeben, direkt bei den Kursleitern möglich.