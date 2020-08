„Chopin und Beethoven – Romantik trifft Klassik“ – so lautet das Motto bei der 36. Auflage des Chopin-Festivals, das von 14. bis 16. August in der Kartause Gaming stattfindet.

Zur Freude aller Kultur-, Konzert- und Chopin-Fans, dass diese Konzertserie trotz der Pandemie stattfinden kann, erwartet die Besucher ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm. Alle Künstler sind von internationalem Format, darunter auch vier Mitglieder der Wiener Philharmoniker. Gegenüber der, im Umlauf befindlichen, Broschüre gibt es nur eine winzige Änderung: Das Eröffnungskonzert am Freitag (18 Uhr) bestreitet das Artel-Quartett statt des Wiener Beethoven-Quartetts in der Kartausenkirche. Coronabedingt dürfen maximal 200 Besucher an den Konzerten teilnehmen. Zudem sind die Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Restkarten für die Konzerte sind unter 01/512 23 74 oder per E-Mail an office@chopin.at sowie per Kontaktformular erhältlich. Vergünstigte Preise gibt es auch heuer wieder für die Bewohner der Gemeinde Gaming. Einheimische Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Gaming erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf den Kartenpreis. Zudem kommen Mitglieder der Internationalen Chopin-Gesellschaft, Mitglieder der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft, Mitglieder des Ö1-Clubs sowie Kinder, Schüler und Studenten in den Genuss einer Vergünstigung.

Nähere Informationen unter www.chopin.at.