Ein Festival für den Frieden in Gaming

Schöne Klänge klassischer Musik erklingen bald wieder innerhalb der Mauern der Kartause beim 38. Chopin Festival von 5. bis 7. August.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Völkerverständigung, Frieden und Freiheit“. Intendant Theodor Kanitzer legt den Fokus auf den Krieg in der Ukraine. Dem dortigen Konflikt will Kanitzer seine Eröffnungsrede widmen. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag haben sich unter anderem die polnische Botschafterin in Wien Jolanta Róża Kozłowska – ein letztes Mal offiziell als Botschafterin – und der österreichische Botschafter in Warschau Andreas Stadler angesagt. Bei dem diesjährigen Chopin Festival in der Kartause gibt es zwei Jubiläen zu feiern. So fällt die Veranstaltung in das Jubiläumsjahr „100 Jahre Niederösterreich“. Und die Internationale Chopin-Gesellschaft feiert ihr 70-jähriges Bestehen.

Verschiedene Künstler und Ensembles geben insgesamt sechs Konzerte. Zwei Konzerte sind noch nicht ausverkauft. Für das Eröffnungskonzert am 5. August ab 18 Uhr und die Matinee am 7. August um 11 Uhr sind noch Karten erhältlich.

