Bezirk Scheibbs: Das ist los am Wochenende!

FREITAG, 4. AUGUST

Gaming Chopin-Festival in der Kartause. Eröffnung im Prälatenhof, 15.30 Uhr. Eröffnungskonzert in der Kartausenkirche, 18 Uhr.

Gresten Grestner Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus mit Musik von „Playlive“, 21 Uhr.

St. Georgen/Leys Feuerwehrfest in der Schweighofer Halle, abends.

Wieselburg Hiesige & Dosige im Schlosspark mit Baby Yaga (19 Uhr), Izo FitzRoy (20.15 Uhr), Quarter of Africa (22 Uhr) und Matho & Vienna Dancehall Orchestra (23.45 Uhr).

SAMSTAG, 5. AUGUST

Gaming Chopin-Festival an der Kartause: Filmvorführung „Chopin in Wien“ im Seminarraum um 11 Uhr. Nocturno, nächtliches Konzert bei Kerzenlicht in der Barockbibliothek um 19 Uhr.

Gresten Grestner Feuerwehrfest im Feuerwehrhaus mit Musik von „Die Lugauer“, ab 21 Uhr.

St. Georgen/Leys Feuerwehrfest in der Schweighofer Halle.

Wang Sommernachtsfest des Blasmusikvereins Steinakirchen am Marktplatz. Konzert mit den Pramauer Musikanten Fieberbrunn, den Jagdhornbläsern und dem Blasmusikverein, 19.30 Uhr.

Wieselburg Hiesige und Dosige im Schlosspark mit Belle Fin (19 Uhr), Yagody (20.15 Uhr), Mayito Rivera & Sons of Cuba (22 Uhr) und Boticelli Baby (23.45 Uhr).

SONNTAG, 6. AUGUST

Gaming Ötscher-Gipfelmesse mit musikalischer Umrahmung beim Gipfelkreuz am Großen Ötscher, 11 Uhr.

Gaming Chopin-Festival in der Kartause: Matinee in der Kartausenkirche um 11 Uhr. Musikalischer Ausklang auf der Lunzer Seebühne um 17 Uhr.

Gresten Grestner Feuerwehrfest im Festzelt: 10 Uhr hl. Messe und Fahrzeugsegnung des HLF 2 mit Feuerwehrkurat Franz Sinhuber, anschließend Frühschoppen des Musikvereines Ortskapelle Gresten.

Lassing Dorffest und Laurentikirtag in Lassing. Festmesse im Feuerwehrhaus, 9.30 Uhr. Frühschoppen mit den Ennstalbuam, 10.30 Uhr, die Mondscheinigen ab 14 Uhr. Jagdliches Zimmergewehr-Festschießen, 18 Uhr. Kinderprogramm ab 13 Uhr.

St. Georgen/Leys Feuerwehrfest in der Schweighofer Halle.

Scheibbs Oldtimer- und Traktor-Treffen der Faschingsgilde Saffen-Heuberg am ehemaligen Schaffifest-Gelände, ab 11 Uhr.

Wang Sommerfest des Blasmusikvereins Steinakirchen am Marktplatz. Frühschoppen mit dem Musikverein Ferschnitz, 10.30 Uhr.