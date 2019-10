Um die 150 Gäste versammelten sich am Freitagabend am Heuboden im Ramsauhof in Purgstall, um zwei besondere Jubiläen zu feiern.

Der offizielle Anlass war „40 Jahre Gamsjäger“. 1979 hat Herbert Gamsjäger in Ybbs seinen Traum verwirklicht und mit 30 Jahren in der Stauwerkstraße sein erstes Elektrofachgeschäft eröffnet. 1986 übersiedelte Gamsjäger in das Geschäft in der Wienerstraße, drei Jahre später kam die Filiale in Purgstall hinzu, die seit 2001 von Tochter Tina Hinterleitner geleitet wird.

2012 hat Sohn Andreas Gamsjäger die Geschäftsführung übernommen und sich vor allem auch als Internet- und Kabel-TV-Anbieter in der Region einen Namen gemacht (aktuell 3.000 Anschlüsse). „Visionen, Ziele, Mut, Ausdauer, harte Arbeit und das nötige Quäntchen Glück“, seien die Erfolgsgeheimnisse in diesen letzten 40 Jahren gewesen, sagte Herbert Gamsjäger im Gespräch mit Moderartor Franz Kramml.

Firmengründer feierte 70. Geburtstag

Das Firmenjubiläum war aber nicht das einzige Jubiläum, das an diesem Abend gefeiert wurde. Denn Firmengründer Herbert Gamsjäger feierte in der Vorwoche auch seinen 70. Geburtstag. Deswegen erhielt er gleich zwei besondere Ehrungen: Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster überreichte ihm die Goldene Ehrennadel des Wirtschaftsbundes Österreich und der Melker WKNÖ-Bezirksobmann Franz Eckl die Silberne Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer NÖ.

Natürlich gab es einige Ehrungen für langjährige Mitarbeiter. 32 Mitarbeiter sind aktuell bei der Firma Expert Gamsjäger beschäftigt, darunter fünf Lehrlinge. Insgesamt hat Gamsjäger in den 40 Jahren bereits 62 Lehrlinge ausgebildet. Unter den weiteren Gratulanten waren unter anderem der Ybbser Bürgermeister Alois Schroll mit Vize Herbert Scheuchelbauer, Purgstalls Vizebürgermeisterin Birgit Ressl und Expert-CEO Alfred Kapfer. Für den musikalischen Part des Abends sorgte die Gruppe „High 5“ aus Ybbs.