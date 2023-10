Scheibbs: Ein Konzert zu Ehren Schmelzers

Vor 400 Jahren wurde Johann Heinrich Schmelzer in Scheibbs geboren. Am Sonntagabend gab es in der Scheibbser Klosterkirche ein besonderes „Geburtstagskonzert“ für eine der bekanntesten Musikerpersönlichkeiten des 17. Jahrhunderts. Das „Ensemble Jucunda“ unter der künstlerischen Leitung des Scheibbsers Dominik Fischer gestaltete eine musikalische Reise in die Zeit Schmelzers. Neben Dominik Fischer (Violine) wirkten im „Ensemble Jucunda“ noch Helga Korbar (Violine), Viola Fricke (Viola), Desiree Wöhrer (Viola da Gamba), Matthäus Pescoller (Violoncello), Szilárd Chereli (Violone), Sonya Shapovalova (Cembalo) sowie Sopranistin Katharina Wegscheider mit. Durch den Abend führte Magdalena Weber. Unter den Gästen waren unter anderem Bürgermeister Franz Aigner und Vizebürgermeister Martin Luger.