Die Wieselburger Lions sammeln wieder

„Der Flohmarkt ist unsere größte Activity und gleichzeitig auch unsere wichtigste Einnahmenquelle. Ohne dessen Erlöse könnten wir nie jene Hilfestellungen leisten, die wir so als Lions Club das ganz Jahr über in Not geratenen Familien oder für karitative Zwecke in der Region zur Verfügung stellen“, betont der aktuelle Lions-Präsident Hannes Scheuchelbauer.

Nach drei Jahren Pandemie-bedingten Absagen und Verschiebungen findet der 48. Flohmarkt heuer wieder zum gewohnten Termin Ende März statt (im Vorjahr wurde er ja erst Mitte Mai veranstaltet). Am Samstag, 25. März, von 9 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 26. März, von 9 bis 14 Uhr läuft der Flohmarkt-Verkauf wieder in den drei Wieselburger Messehallen.

Von Montag, 20. März, bis Mittwoch, 22. März, können Flohmarktspenden direkt zum Messegelände angeliefert werden. „Das vor fünf Jahren eingeführte Hilf & Bring-System hat sich einfach bestens bewährt“, weiß Georg Roher, einer der Hauptorganisatoren des Flohmarkts. Zusätzlich bietet der Lions Club am 21. und 22. März auch wieder ein Abholservice für große, sperrige Gegenstände gegen Voranmeldung an.

„Wichtig ist uns, dass wir gute und brauchbare Waren bekommen. Wir nehmen von Haushaltswaren über Textilien, Kinderspielzeug, Schuhe, Sportgeräte, Fahrräder, Elektrogeräte, Bücher, Taschen, Kunst und Antiquitäten bis hin zu Werkzeug und Gartengeräten, Möbeln oder Teppichen alles an, wenn es in gutem und sauberem Zustand ist und funktioniert. Defekte Geräte oder abgetragene, verschmutzte Kleidung müssen wir aber ablehnen“, erklärt Mitorganisator Günther Hütl.

Insgesamt sind rund 200 Lions-Mitglieder und freiwillige Helferinnen und Helfer in dieser Flohmarkt-Woche im Einsatz. Seit dem Vorjahr ist der Lions Club Wieselburg ja ein gemischter Club. Das hat sich auch positiv auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt. Aktuell hält der Club bei 58 Mitgliedern. „Unsere Einnahmen kommen eins zu eins sozialen Projekten zugute. Da geht kein Cent in Verwaltungsarbeit oder irgendwelche anderen Lions-Acitvitys, die zahlen sich die Mitglieder alle selbst“, unterstreicht Scheuchelbauer.

Übrigens: Mit Sonntagabend ist für die Lions-Mitglieder die Arbeit beim Flohmarkt noch nicht beendet. Dann beginnt das Zusammenräumen und fachgerechte Entsorgen der nicht verkauften Waren. „Wir befüllen mittlerweile zwei Lkws mit nicht verkaufter Ware. Ein Lkw mit Textilien geht als Hilfstransport nach Moldawien und von dort weiter in die Ukraine. Ein zweiter Lkw geht nach Ungarn, wo unser ungarischer Partnerclub einen eigenen Lions-Flohmarkt veranstaltet“, schildert Georg Roher.

Und auch Organisationen aus der Region profitieren von der Restware des Flohmarkts. „Uns bleiben alljährlich knapp 200 Bananenschachteln Bücher über. Die bekommen das Jugendrotkreuz Blindenmarkt und die Kinderkrebshilfe Oberösterreich“, erklärt Günther Hütl.

Daten und Infos zum 48. Erlauftaler Lions-Flohmarkt:

Verkauf : Samstag, 25. März, 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 26. März, 9 bis 14 Uhr – Messehallen Wieselburg

: Samstag, 25. März, 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 26. März, 9 bis 14 Uhr – Messehallen Wieselburg Warenanlieferung : Montag, 20. März, 13 bis 19 Uhr, sowie Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. März, 7.30 bis 18 Uhr – Messehallen Wieselburg

: Montag, 20. März, 13 bis 19 Uhr, sowie Dienstag und Mittwoch, 21. und 22. März, 7.30 bis 18 Uhr – Messehallen Wieselburg Abholservice für große und sperrige Gegenstände am 21. und 22. März – nur gegen Voranmeldung, ab 13. März, von 9 bis 17 Uhr unter 0677/61891819 möglich.

