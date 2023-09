Scheibbser Senioren unterwegs rund um den Arlberg

Organisiert und geleitet wurde dieser Wanderurlaub von Franz Schagerl. Ein Höhepunkt war bereits am ersten Tag der Besuch in der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck. Dort führte der Seniorchef durch den Betrieb, der bereits in der 14. Generation mit Leidenschaft Glocken anfertigt und auch in die ganze Welt exportiert.

In den nächsten Tagen unternahmen die Senioren bei bestem Wetter wunderschöne Wanderungen durch die Bergwelt rund um St. Anton am Arlberg. Gondelbahnen und Lifte erleichterten den Aufstieg. Anschließend teilten sich die Teilnehmer in mehrere Gruppen auf. Fritz Woller übernahm eine größere Gruppe mit mehr Kondition.

Eindrucksvoll war die Fahrt über die Silvretta Hochalpenstraße. Chauffeur Peter Jagetsberger lenkte den Bus gekonnt durch die 34 Kehren zum Lünersee in Vorarlberg. Ein besonderes Erlebnis war auch der Tirolerabend, den der Tourismusverband St. Anton veranstaltete. Mit typischen Tiroler Brauchtumstänzen, Schuhplattler-Vorführungen, Gesangseinlagen und Volksmusik verging der Abend wie im Flug.

Mit Vorfreude auf die nächste Reise ging es schließlich am fünften Tag über den Gerlospass wieder heimwärts ins Mostviertel.