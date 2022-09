Eine Familie, ein Werkstoff, eine Philosophie

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine zur exquisiten Festlocation umgestaltete Lagerhalle des Wibeba Holz-Standortes Wieselburg war am Freitagabend der Treffpunkt des Who is Who der Holzwirtschaft Österreichs und darüber hinaus. Denn Gäste aus acht Nationen waren gekommen, um der Firma Wibeba Holz, eines der führenden Laubholz verarbeitenden Unternehmen Zentraleuropas, zum 50. Bestandsjubiläum zu gratulieren.

Gleichzeitig überraschten Markus und Wolfgang Sunk, die unmittelbar vor der 40-Jahr-Jubiläumsfeier vor zehn Jahren die Geschäftsführung des Unternehmens von ihrem Vater Johann übertragen bekommen hatten, ihren Vater dieses Mal mit einer großen Geburtstagstorte. Denn Johann beging diesen Montag (12. September) seinen 70. Geburtstag.

Auch Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner hatte eine Überraschung parat: „Der neue Kreisverkehr unmittelbar bei Eurer Firma heißt ab sofort Wibeba-Platz. Außerdem wird er passend zu eurem Lebenswerkstoff mit Laubbäumen bepflanzt werden.“

Am 3. Juli 1972 hat der damals 20-jährige Johann Sunk, Sohn eines Saglers aus der Steiermark, die Geschäftsführung der Wibeba Holz GesmbH übernommen. Damals noch mit Sitz in Purgstall. Mit drei Mitarbeitern produzierte Sunk Schnittholz. 1985 erfolgte die Übersiedelung nach Wieselburg und die Errichtung des ersten Laubholzsägewerks. Seit 1995 ist Wibeba Holz zur Gänze im Besitz der Familie Sunk und hat neben Wieselburg mittlerweile weitere Standorte in Rönök, Szenta (beide Ungarn), Güssing und Heiligenkreuz. Aktuell beschäftigt Wibeba Holz über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen viele langjährige bei der Feier geehrt wurden.

Übrigens steht in Wieselburg die nächste „grüne“ Investition an. Nachdem es seit 2014 schon eine gemeinsame Fernwärme-Heizanlage mit der Brauerei Wieselburg gibt, soll diese ausgebaut werden. Dann wird das Bier zu 100 Prozent mit erneuerbarer Wärme von Wibeba Holz gebraut. Sehr zur Freude von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Die Familie Sunk steht für Innovation und hat in den letzten fünf Jahrzehnten fast alles richtig gemacht. Und dennoch werden sie nie müde, besser zu werden. Das ist vermutlich auch das große Erfolgsgeheimnis“, vermutete Pernkopf.

"Wir versuchen stets das Beste zu machen und unsere Kunden so zu beliefern und zu behandeln, dass wir eine verlässliche und über Jahrzehnte verbindende Partnerschaft aufbauen. Dabei haben wir nie Mühen noch Arbeit gescheut. Das ist unsere Philosophie und wird es auch bleiben", versicherte Johann Sunk und bekam dabei zustimmendes Nicken seiner beiden Söhne.

