Gelungene Jubiläumsschau des Wieselburger Kleintierzuchtvereins

Um die 650 Tiere waren in den großzügig gehaltenen Volieren zum Bestaunen ausgestellt und lockten zur Freude von Obmann Bernhard Fallmann jede Menge Besucher an. Der Kleintierzuchtverein zählt aktuell 130 Mitglieder. Der Großteil kommt aus der Region rund um Wieselburg, aber „wir haben sogar ein Mitglied, das in Amerika lebt, unserem Verein aber weiterhin die Treue hält“, freut sich Fallmann und zollt seinen Vereinsmitgliedern größten Respekt für die hervorragende Arbeit, die immer wieder auch Auszeichnungen für den Verein mit sich bringt.

Gruppenfoto der Ehrengäste: Gottfried Waldhäusl, Geflügelzuchtwart Michael Luger, Obmann Bernhard Fallmann, Bürgermeister Karl Gerstl, Gründungsmitglied Franz Stör, Sabrina Huber und Marion Heim von der Messe Wieselburg sowie Bürgermeister Josef Leitner. Foto: Franz Reiterer

Die Ehrengäste, darunter die beiden Wieselburger Bürgermeister Josef Leitner und Karl Gerstl sowie Zweiter Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl und Gründungsmitglied Franz Stör betonten bei ihrem Rundgang vor allem den sozialen Aspekt, dass sich Kinder und Jugendliche um Tiere kümmern und Verantwortung übernehmen, und gleichzeitig nicht nur vorm Handy, Tablet oder PC sitzen. Natürlich durfte zum 60er auch eine Geburtstagstorte nicht fehlen, die Marion Klöpl gebacken hat.

Obmann Bernhard Fallmann, Marion Köpl und Gründungsmitglied Franz Stör mit der Jubiläumstorte. Foto: Franz Reiterer

Besondere Unterstützung gab es für die Jubiläumsschau auch durch die Stadtgemeinde Wieselburg, die dem Verein die Infrastruktur und Messehalle zur Verfügung gestellt hat.