Neuer Kindergarten in Göstling: Der Umzug ist geschafft

Kisten über Kisten stapelten sich in den vergangnen Tagen noch im neuen Kindergarten in Göstling. Spielsachen, Lernmaterial und Bücher mussten im neuen fertigen Kindergarten ihren Platz finden. Und so wurden die verübergehenden Ersatzquartiere in der Volksschule, im Feuerwehrhaus, der Raika und im ehemalige Gasthaus Paumann-Gusel wieder geräumt.

„Wir sind rechtzeitig mit den Umbauarbeiten fertig geworden“, freut sich ein entspannter Bürgermeister Friedrich Fahrnberger.

Ab dieser Woche werden sich 69 Göstlinger Kinder in den neuen, hellen Räumlichkeiten wohlfühlen können. Für 22 von ihnen wird es der erste Tag im Kindergarten sein.

