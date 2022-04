Musikkapelle Lunz: Tradition und Jugend vereint

Werbung

Es waren Bodingbacher, unter denen die Namen Seitllehner, Pumhösel u a. auftauchen, die sich mit Lunzern zum gemeinsamen Musizieren zusammentaten.

1900 kam Alois Zelger als Gemeindesekretär nach Lunz, unterstützte Ludwig Fürnweger, der bisher die Musiker zusammengehalten hatte, und gründete 1903 den Musikverein Lunz, deren Kapellmeister er bis 1936 geblieben ist. Nach der langen und erfolgreichen musikalischen Leitung von Ludwig Fürnweger und Ludwig Fürnweger Sohn übernahm ab 1985 Johann Teufel als Kapellmeister den Musikverein und war in seiner fast 30 jährigen Tätigkeit auch lange als Musiklehrer in Lunz tätig und bildete einen viele der immer noch aktiven Musikerinnen und Musiker aus.

Im Jahr 2012 übergab Johann Teufel seinem Sohn Gerhard Teufel die Agenden der musikalischen Leitung der Musikkapelle, welcher Sie ab 2018 an Gerold Huber übergab, der bis heute erfolgreich als Kapellmeister leitet.

Heute besteht der Musikverein Lunz aus 77 aktiven Musikern und sieben Marketenderinnen. Mehr als die Hälfte der aktiven Mitglieder sind unter 30 Jahre alt.

Die große Anzahl an Musikern verdankt der Musikverein seiner ausgezeichneten Jugendarbeit. In der Nachwuchskapelle MiniMusi werden die talentierten Nachwuchsmusikanten auf die „große Kapelle“ vorbereitet. Der mit der BAG Scheibbs durchgeführte BlaMini Day, ein Projekt, welches interessierte und Kinder zur Blasmusik motivieren soll, wurde österreichweit mit dem 1. Platz beim Juventus Jugendaward ausgezeichnet.

Neben den zahlreichen traditionellen Ausrückungen zu kirchlichen und weltlichen Anlässen in der Seegemeinde sind der überregional beliebte Musikerball, das Pfingstkonzert am Pfingstsonntag, die Wettbewerbe der BAG Scheibbs und Auftritte bei etlichen Einladungen fixe Programmpunkte im Kalender. 2022 erlebt auch das Echo und Weisenblasen am Lunzer See in etwas abgeänderter Form ein Revival.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.