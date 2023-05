Göstling überzeugt mit berührenden Worten

Nach erfolgreich absolvierter Online-Vorrunde wurden Elias Buder und Theresa Schrefel (beide 4. Klasse) zum Landesfinale in St. Pölten eingeladen. Dieses fand am 9. Mai statt. Im Landhaus St. Pölten gaben insgesamt neun Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Kategorie „Klassische Rede – 8. Schulstufe“ ihre Reden zum Besten. Theresa Schrefel versuchte, die Jury mit dem Thema „Fake News – Cybermobbing“ zu überzeugen und hat erfolgreich abgeschnitten.

Elias Buder begeisterte das Publikum mit einem sehr persönlichen Thema. Bereits seit seiner Geburt leidet er an einer Zerebralparese, welche ihm in seinem Leben so manche Barriere auferlegt hat. In seiner Rede „Barrierefreiheit“ spricht er unter anderem darüber, welchen Hürden er sich in seinem Leben bisher stellen musste und welche er schon überwunden hat. „Schwierigkeiten seien dazu da, überwunden zu werden“, meint der Schüler. Mit seinen Worten beeindruckte Elias die Jury und erlangte den hervorragenden 2. Platz.

Foto: Mittelschule Göstling

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.