Scheibbs: Treffen auf geschichtsträchtigem Boden

Bürgermeister Franz Aigner selbst bewirtete die Gäste aus dem Elsass mit dem Wein von Walter Hildebrand (links). Mit im Bild: Anton Erber, Franz Aigner, André Walgenwitz (Thann). Für die BH-Scheibbs sprach BH-Stellertreter Manuel Höfer zu den Gästen. Mit im Bild: Walter Hildebrand, Kanonikus Johann Enichlmayr, Landtagsabgeordneter Anton Erber und André Walgenwitz (F). Architekt Walter Hildebrand, BH-Stellvertreter Manuel Höfer, Kanonikus Johann Enichlmayr, Landtagsabgeordneter Anton Erber, André Walgenwitz und Jean-Jacques Kielwasser (F). Architekt Walter Hildebrand, BH-Stellvertreter Manuel Höfer, Peter Bruckner, Kanonikus Johann Enichlmayr, Abgeordneter Anton Erber, Bürgermeister Franz Aigner und André Walgenwitz von der französische Delegation. Empfangskommitee und Delegationsmitglieder sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Goldhaubengruppen in Erinnerung an Johanna von Pfirt (Jeanne de Ferrette) mit dem tehmenbezogenen Buch von Hildebrand. Einzug in die Kartause mit Mitgliedern des Templer Ordens und der Goldhaubengruppe Lackenhof. Einzug in die Kartause mit Mitgliedern des Templer Ordens und der Goldhaubengruppe Lackenhof mit Architekt Walter Hildebrand und der französischen Delegation an der Spitze. Einzug in die Kartause unter den Klängen der Jagdhornbläsergruppe Gaming. Kranzniederlegung durch die Mitglieder des Templer Ordens. Architekt Walter Hildebrand in Uniform des Silvester Ordens, den er im Jahr 2000 von Papst Johannes Paul II. verliehen bekommen hat. Kranzniederlegung durch die französische Delgation unter der Leitung von Jean-Jacques Kielwasser. Bei der Kranzniederlegung durch die französische Delegation - Jean-Jacques Kielwasser und Michel Tschann sowie Tempelritter Antonius Martha (Mitte). Bei der Kranzniederlegung durch die französische Delegation - André Walgenwitz, Kanonikus Johann Enichlmayr, Jean-Jacques Kielwasser und Architekt Walter Hildebrand in der Uniform des Silvester-Ordens, den er im Jahre 2000 von Papst Johannes-Paul II. verliehen bekommen hat. Architekt Walter Hildebrand bedankte sich für die Darbietungen der Jagdhornbläsergruppe bei Leiterin Rosemarie Wurm, im Bild mit Gemeinderat Peter Bruckner. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, 700stes Hochzeitsjubiläum - Albrecht II. mit Johanna von Pfirt in Thann (FR) im März 2024. Empfang des Organistionskommitees aus der Region Ferrette (Pfirt)/Thann aus dem Elsass mit Empfang durch die Stadtgemeinde und Bezirkshauptmannschaft Scheibbs im Schloss Scheibbs und anschließender Kranzniederlegung in der Kartausenkirche über der Krypta des Gründerehepaares durch Mitglieder des Templer Ordens im Beisein von Mitgliedern der Goldhaubengruppen, Fr 22. September 2023. 