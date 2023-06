Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Hawaii-Party im Stadtpark

Freitag, 9. Juni, 20 Uhr, Stadtpark Scheibbs: Eine Hawaii-Party mit Party4You findet am Freitag im Scheibbser Stadtpark statt. Bei Schlechtwetter wird die Party auf Samstag, 10. Juni, verschoben.

Park-Session im Schlosspark

Samstag, 10. Juni, 16 Uhr, Schlosspark Purgstall: Abwechslungsreiche Klänge in schönem Ambiente warten bei den „Parksessions“ im Schlosspark Purgstall am 10. und 17. Juni auf alle Musikliebhaber. Bereits zum dritten Mal gehen am 10. und 17. Juni die „Parksessions“, veranstaltet von Connect und KAMÜ, im Schlosspark Purgstall über die Bühne. Dabei können sich die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen auf talentierte Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen Musikrichtungen freuen. Am ersten Samstag sind die Genres Drum and Bass, House, Hip-Hop und Techno durch regionale DJs vertreten. Am zweiten Veranstaltungstag sorgen regionale Bands wie „Das neue Wohnzimmer“, HÖRST, MIKK und Sharona für ein vielfältiges musikalisches Programm. Die Veranstalter Connect und KAMÜ laden im gemütlichen Schlosspark ab jeweils 16 Uhr zu Livemusik bei Getränken und BBQ.

Simon Somers, Tobias Beck und Michael Luger freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei den „Parksessions" im Purgstaller Schlosspark. Foto: privat

Benefiz-Waldfest in Scheibbs

Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, Burgerhofwald: Zum zehnten Mal findet heuer das Benefiz-Waldfest am Areal der Fernwärmegenossenschaft in Scheibbs statt. Am Programm stehen Frühschoppen, Aufführungen der Volkstanzgruppe, Kindervolkstanzgruppe und der Scheibbser Schuhplattler, Kinderprogramm, Ausschank und Verköstigung sowie Führungen durch das Biomasse-Heizwerk. Der Reinerlös kommt dem Hospizverein Scheibbs zugute.

Weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 9. Juni

Wieselburg-Land: Kulturfreitag beim Ballonwirt Aigner mit Livemusik, 20 Uhr. Auf der Bühne: Get Back. Nur bei Schönwetter.

Sonntag, 11. Juni

Reinsberg: Jubiläumsfrühschoppen anlässlich 50 Jahre JVP Reinsberg im Musium, 10 Uhr.

Wieselburg: Frühschoppen der Stadtkapelle in der NÖ-Halle, 10 Uhr.