Gaming wurde zur bierigen Bühne

Das Bierdorf Gaming präsentierte sich unter dem Motto „urig.g’schmackig.echt“ vergangenen Sonntag erneut von seiner besten Seite. Beim alljährlichen, vom Verein PRO Gaming veranstalteten GeBIERgskirtag, welcher durch den traditionellen Bieranstich eröffnet wurde, reihte sich im gesamten Gaminger Ortszentrum ein bieriges Highlight an das nächste.

So lockten neben den Spezialitäten der beiden Gaminger Brauereien – Bruckners Erzbräu und Kartausen-Bräu – auch bunt gemischte Kirttagsstände, kulinarische Leckerbissen am Bauernmarkt, eine Oldtimer- sowie Modelleisenbahn-Ausstellung, eine Kinder-Luftburg sowie Preisschießen beim Schützenverein zahlreiche gut gelaunte Besucherinnen und Besucher an. Als Highlight entpuppte sich außerdem eine Bierrutsche mit Bierkrug-Schieben. Auch regionale Kunstschaffende fanden ihren Weg zum traditionsreichen Kirtag, um ihre Werke aus Holz, Stein, Ton, Keramik, Textil und Hirschhorn zu präsentieren.

Mit der „Bierbrudertaufe“ fand vergangenen Sonntag zum ersten Mal eine ganz besondere Zeremonie inklusive Umhang, Schwert und Spruchritual am GeBIERgskirtag statt. Ein Bierfreund aus der oberösterreichischen Bierstadt Grieskirchen wurde in diesem Rahmen als neues Mitglied in den Verein aufgenommen.