Lunzer Naturjuwel als schönster Platz nominiert

Am österreichischen Nationalfeiertag wird bei der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ wieder der idyllischste Schatz Österreichs gesucht. Der Lunzer See vertritt bei der niederösterreichischen Vorausscheidung das Mostviertel. Ab 26. September werden die drei Kandidaten Niederösterreichs vorgestellt.

Eingebettet in die außergewöhnliche Bergwelt der Ybbstaler Alpen liegt der glasklare Lunzer See – der einzige natürlich entstandene See Niederösterreichs. Vor allem im Sommer lockt die landschaftliche Vielfalt der Region rund um das Bergsteigerdorf Lunz am See mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten: Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Stand-up-Paddeln und vieles mehr. Auch Radbegeisterte zieht es an den Lunzer See, da er Endpunkt des malerischen Ybbstalradwegs ist. Die traumhafte Naturkulisse des Sees wird auch für zahlreiche Kulturveranstaltungen genutzt, allen voran die renommierten wellenklaenge auf der Lunzer Seebühne.

Neuer Antritt, neues Glück

Bereits 2020 vertrat der Lunzer See das Mostviertel bei der niederösterreichischen Ausscheidung für den schönsten verborgenen Platz Österreichs, musste sich damals aber dem Naturpark Hohe Wand geschlagen geben. Anlässlich der zehnten Jubiläumsausgabe von „9 Plätze – 9 Schätze“ dürfen die ORF-Landesstudios der Bundesländer jeweils einen Kandidaten zum zweiten Mal ins Rennen schicken und so steht der Mostviertler Schatz auch heuer wieder zur Wahl.

Im Mittelpunkt der Dreharbeiten für den ORF-Beitrag standen neben dem Lunzer See die regionale Handwerkskunst und das Thema Nachhaltigkeit, das im Bergsteigerdorf Lunz großgeschrieben wird. Aus diesem Grund wurden auch das UNESCO-Weltnaturerbezentrum Haus der Wildnis, das im Frühjahr 2023 eröffnete Refugium Lunz und der Biohof Oberhof – ein 600 Jahre alter Bergbauernhof bei Lunz am See – besucht.

Die Präsentation der niederösterreichischen „Schätze“ für die beliebte ORF-Sendung beginnt am 26. September mit dem Weinviertler Kandidaten „Hardegg“. Der Lunzer See wird am 27. September auf noe.orf.at, Radio NÖ und in „Niederösterreich heute“ (19 Uhr, ORF 2) vorgestellt. Im Anschluss an die Vorstellung des letzten niederösterreichischen Bewerbers, des „Heidenreichsteiner Moors“ am 28. September beginnt das Telefon- und SMS-Voting, das bis 2. Oktober läuft.

Am 4. Oktober wird bekannt gegeben, welcher der drei Kandidaten Niederösterreich beim Finale am Nationalfeiertag vertreten wird. Aus jedem Bundesland schafft es ein Kandidat in die von Barbara Karlich und Armin Assinger moderierte Live-Show, wo wiederum das Publikum per Telefon- und SMS-Voting den schönsten verborgenen Schatz Österreichs kürt.

Unter folgender Telefonnummer kann ab dem 28. September für den Lunzer See abgestimmt werden: 0901 0590908 (€ 0,50 pro Anruf oder SMS).