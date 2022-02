Malkurs in Scheibbs: Kindliche Kreativität in vielen bunten Farben

Wie male ich tanzende Bäume? Wie male ich das Glitzern in den Augen meiner Katze? Gemeinsam mit Vera Ledoldis-Streicher erlernen Kinder bei der Malakademie KIDS in Scheibbs, ihre Kreativität anhand verschiedenster Methoden und Techniken auf das Blatt Papier zu bringen. „Als erfahrene Künstlerin und zweifache Mutter möchte ich die Gestaltungsprozesse der Kinder einfühlsam begleiten. Denn Bilder von Kindern erzählen eine Menge. Geschichten vom Leben, von ihrer Freude, von der Natur, von Tieren, von Gefühlen, und damit gilt es achtsam umzugehen“, erklärt Ledoldis-Streicher. Hinzu komme, dass die Kreativakademie einen Raum bieten kann, in dem Kinder lernen, mit Fragen des Lebens auf eine schöpferische Art und Weise umzugehen.

Das Sommersemester der Malakademie Kids beginnt am Montag, 7. März, von 15.30 bis 18 Uhr im Werkraum der Volksschule Scheibbs. Die weiteren Termine sind ebenfalls montags, 15.30 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.mkmnoe.at/angebote-fuer-kinder-jugendliche/alle-standorte/detail/kreativakademie-scheibbs

